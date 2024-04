Drake Bell respondió a las críticas sobre Josh Peck y su madre por no defenderlo del abuso en Nickelodeon, ¿qué dijo?

La docuserie ‘Quiet on Set’ se estrena en México el próximo 17 de marzo de 2024 a través de Max

En el quinto episodio de la docuserie “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV”, Drake Bell no solo retomó su experiencia sobre el abuso que sufrió de niño en Nickelodeon, sino que también defendió a su amigo y excompañero Josh Peck y a su madre, Robin Dodson.

¿Por qué la gente criticaba a Josh?

Muchos fans, tras las revelaciones de Drake sobre el abuso que vivió por parte de su coach de diálogo, Brian Peck, atacaron a sus seres queridos por no haberlo defendido en aquel entonces. El actor y músico estadounidense tenía sólo 15 años.

¿Qué dijo Drake en defensa de Josh y su madre?

En una videollamada que se transmitió en el episodio, Drake dijo: “Sé lo que es que Internet te ataque sin razón. Josh me contactó y hemos estado hablando. Esto es algo muy difícil de procesar, pero al final del día, tenemos una conexión tan fuerte y un vínculo único que es tan raro en esta industria que, no sé, es realmente especial y él es una gran persona”.

“Engañó a todos”.

Sobre las críticas a su madre por “no cuidarlo” cuando era niño, Bell, de 37 años, mencionó que “no es justo” para ella, pues Brian fue quien tuvo la culpa y manipuló la situación.

“Si estuvieras en esa situación en ese momento, él era muy bueno en lo que hacía. Era tan calculado que sabía exactamente qué decir, cómo decirlo, qué hacer, la imagen que debía retratar, todo”, contó en el nuevo capítulo.

Drake pidió al público que dejara de criticar sin fundamentos y que entendiera cómo el abusador “engañó a todos”.

Anteriormente, Drake ya había defendido a Josh tras el silencio del actor sobre las revelaciones de su excompañero de set en “Quiet on Set”. En un video publicado en redes sociales, Drake mencionó que Josh se había acercado a él para ayudarlo “a superar esto”.

