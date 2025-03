¿Dónde está la tienda de ropa de Galilea Montijo recién inaugurada en CDMX?

El gusto de Galilea Montijo por la moda queda en evidencia en cada una de sus apariciones en televisión, pero decidió ir más allá y tener sus propias boutiques.

Este 13 de marzo de 2025 inauguró una nueva sucursal, en Isabella Café, ubicado en Durango número 328, en la Colonia Roma, CDMX.

Recordemos que otra sucursal está ubicada en Mundo E, al norte de la CDMX, en el municipio de Tlalnepantla, Edomex. LatinGal es el nombre del negocio donde puedes encontrar ropa nueva, pero también alguna que Galilea usó durante algún evento.

Asimismo, Galilea confirmó que en la nueva surcursal hay prendas que utilizó en La Casa de los Famosos, algunas de ellas por menos de 3 horas.

“Muy contenta de tener otro espacio para que vengan las chicas, los chicos, los chiques... Es un lugarcito aquí en la Roma, céntrico, ya estamos por acá”, dijo Galilea Montijo.

Este negocio de Galilea Montijo ya tiene varios años. Ella misma elige las prendas ́y siempre tiene en mente que haya tallas extra.

Por ahora, Galilea no es diseñadora, pero alguna vez le preguntamos si le gustaría dedicarse a la moda...

“Por supuesto. Si el día de mañana la televisión ya no me requiere, yo feliz de poder seguir trabajando en algo que me fascina, como es la moda. Y si me tocara diseñar, ¡me encantaría!”.