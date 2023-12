Don Francisco vive una completa “pesadilla” por un medicamento: Esta es la historia

Don Francisco confesó que a sus 83 años de vida, jamás había sentido momentos de tanta desesperación. Como “una completa pesadilla” describió todo lo que vivió en torno a un medicamento que no pudo tomarse y lo que le ocasionó fuertes consecuencias.

El presentador chileno, quien reside en Estados Unidos, toma medicamentos para el insomnio con prescripción médica, pero olvidó llevárselas a un viaje que hizo de Miami a Houston, donde acudió a un recorrido por un centro Teletón.

Don Francisco cuenta que tras llegar a su hotel en la noche el pasado 26 de noviembre, se percató que no tenía consigo la medicina y allí comenzó su angustia pues pasó más de 24 horas sin dormir.

“No sé si por la preocupación, que se sumó al enojo que me produjo el olvido y la falta de sueño, estuve despierto desde las 10 de la noche hasta las 8 de la mañana (del día siguiente)”, dijo en una publicación de Instagram.

El conductor del famoso programa Sábado Gigante confesó que eso ha sido una de las mayores dificultades por las que ha atravesado.

“En mis 83 años de vida, jamás me había ocurrido algo así. Es la peor sensación y la mayor angustia que he soportado en una noche. Les confieso que fue desesperante. No hubo forma de dormir”, dijo.

Don Mario (su nombre real) revela que no fue nada fácil que pudiera conseguir un medicamento inductor del sueño en Houston y poder dormir antes de regresar a su casa en Miami.