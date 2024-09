Dolor y luto en Enamorándonos: Murió entrañable integrante

El popular reality show Enamorándonos se encuentra de luto tras la lamentable partida de uno de sus más queridos miembros.

Este lunes, el programa transmitido por Unimas y conducido por Ana Patricia y Rafael Araneda desde 2019 se vistió de tristeza al rendir un sentido homenaje a “el tío Tony”, como cariñosamente lo llamaban sus compañeros.

Tony, quien trabajó como camarógrafo desde el inicio del show, dejó una marca imborrable en quienes tuvieron el privilegio de conocerlo y trabajar con él.

Visiblemente afectados, los presentadores del programa dedicaron emotivas palabras para recordar al compañero que, a pesar de su delicado estado de salud, seguía acudiendo al set hasta el último día posible.

Rafael Araneda, entre lágrimas, describió a Tony como “un hombre apasionado por la televisión” y “una pieza fundamental” del programa. “Siempre estaba en la cámara 5, con una sonrisa, coordinando al público y siendo un rostro amable para todos nosotros. Te vamos a extrañar mucho, Tony”, expresó conmovido.

Por su parte, Ana Patricia recordó con tristeza los momentos que compartía con Tony antes de cada emisión del programa. “Siempre me acercaba a él para pedirle que me hiciera un close-up y revisar mi maquillaje, mi ropa, mi pelo… Hoy no tengo la mejor imagen, pero aquí estoy. Te vamos a extrañar, Tony”, dijo con nostalgia.

El programa, que ha unido a tantas parejas a lo largo de los años, dedicó este espacio para despedir a un compañero que se convirtió en una parte esencial de la familia de Enamorándonos.

La pérdida de Tony deja un vacío profundo en el equipo, pero su legado y espíritu permanecerán siempre en el corazón de quienes lo conocieron.