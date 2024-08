¡Dolor! El conmovedor mensaje de Itatí Cantoral a 14 años de la muerte de su padre

En medio de los días de felicidad absoluta que está pasando junto a sus hijos en Europa, Itatí Cantoral se tomó un momento para recordar a su padre a propósito de su aniversario luctuoso. Con un par de dedicatorias, la actriz evidenció que aún con el pasar de los años, su ausencia le sigue causando un dolor desgarrador y aún no se acostumbra a la idea de que no volverá a verlo, al menos no en el plano físico.

Itatí Cantoral rinde honor a la memoria de Roberto Cantoral, su padre

El 7 de agosto de 2010, Itatí Cantoral recibió uno de los golpes más duros de la vida: la muerte de su papá, que dejó este mundo a los 75 años de edad víctima de un infarto. Este episodio dejó un gran vació en la artista, que día a día mantiene viva la memoria de Roberto Cantoral, consolándose con encontrarlo en cada una de las obras que le regaló al mundo.

Con motivo de un aniversario más de esta fatídica fecha, Itatí publicó un par de fotografías de momentos entrañables que vivieron juntos y le dedicó sinceras palabras que reflejaron sus sentimientos.

“14 años de tu partida, papito querido y parece que fue ayer. Sigue componiendo canciones en el cielo. Te amo y te llevo en mi corazón. Te extraño siempre”, compartió, quien ni estando al otro lado del mundo, olvidó esta fecha. De modo que como ha hecho cada año desde este difícil suceso, recordó a su progenitor con el cariño y admiración que siempre le profesó.

Una pérdida que sigue destrozando el corazón de Itatí

Aunque a lo largo de estos 14 años ha ido aprendiendo a convivir con el sentimiento de añoranza por su padre, con estas publicaciones Itatí evidenció que el dolor permanece y, muy probablemente, es una herida que nunca terminará de sanar.

“Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no concibo esa razón. Te amo, papá. Te mando mis besos hasta el cielo”, escribió la actriz en esta publicación, misma que rápidamente se llenó de condolencias y mensajes de ánimo, asegurándole que la mujer que es hoy en día, llenaría de orgullo al señor Roberto Cantoral y eso es algo que debe tener presente.