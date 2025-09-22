Diana Bracho regresa a las telenovelas, pero destapa temas de salud: “Tengo un problema… me van a operar”

“Es un momento complicado… Ahora estoy en una situación, no es una enfermedad”.

La salud de la primera actriz, Diana Bracho, ha estado delicada. En abril pasado lucía ya recuperada tras someterse a una cirugía de cervicales, que a sus 80 años fue compleja.

Bracho se sumaba al elenco de la telenovela ‘Regalo de Amor’ luego de ser intervenida quirúrgicamente, pero ya planeaba unas vacaciones a París en compañía de su hija y sus nietas.

Ahora, de nueva cuenta, la actriz demuestra que se rompen los esquemas. Está lista y emocionada con una nueva historia, misma que se graba desde una prisión. Se trata del melodrama’ Hermanas, un amor compartido’.

Desde el set que funge como centro penitenciario, Bracho ofreció una entrevista donde bromeó: “Están en la cárcel, en la cárcel de mujeres. Pórtense bien sino aquí los encierro”.

Diana dio detalles de su participación: “Es una novela muy bella. Mi personaje me encanta, me encanta ‘Antonia’, me encanta su nombre. Es un personaje muy diferente a los que he hecho”.

La primera actriz empezó sus grabaciones en esta nueva producción, sin embargo, reveló también otro detalle que alude a su estado de salud.

“Es un momento complicado… Ahora estoy en una situación, no es una enfermedad. Estoy con un problema de espalda, me van a operar de la columna y (la productora) me ha dado chance de hacer esta novela sin tenerme que forzar, apoyándomelo en todo momento”, indicó Bracho.

Y expresó su agradecimiento a la productora Silvia Cano por permitirle trabajar en tranquilidad y con pausas necesarias por su movilidad. “He trabajado en tele en tres novelas con Silvia y no sabes cómo la admiro y la respeto, lo generosa que ha sido conmigo”.

Y aunque se ha mantenido alejada de las pantallas en sus etapas de recuperación, Diana nunca ha dejado de estar vigente. De hecho está al aire en la telenovela ‘Regalo de amor’, de la que reveló algo que sucedió fuera de cámaras antes de su participación.

“‘Catalina’ es un personaje precioso… ese personaje no existía. Era un personaje muy pequeño que aparecía al final. Cuando me habló Silvia le dije ‘Chivis, yo ahorita no puedo caminar muy bien. No puedo hacer un personaje de mucho movimiento’. ‘Hay un personaje que es muy pequeño y lo vamos a ampliar para ti’”. Lo hicieron más importante y más grande, y lo disfruté tanto como no te puedes imaginar”, contó la primera actriz que a lo largo de su carrera ha triunfado en cine y televisión con ‘El Castillo de la Pureza’, ‘Cadenas de Amargura’ o ‘Las Poquianchis’, entre muchas otras.

Cabe recordar que Diana expresó desde hace algunos años que tiene resulto que ocurrirá con su herencia, fruto de 60 años de trabajo y añadió que “al día siguiente que mi marido murió, firmé mi voluntad anticipada”.

Bracho fue contundente en decir que no le tiene miedo a la muerte y que “el mejor relato que le podemos dar a un ser querido es ayudarlo a morir con dignidad. Porque las muertes alargadas, dolorosas, penosas, horribles no se las merece nadie”.