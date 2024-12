¡80 y contando! Diana Bracho está lejos del retiro y prefiere rodearse de jóvenes

Su diagnóstico no era el mejor cuando a principios de este año, en una revisión médica, el doctor le dijo a Diana Bracho que estaba a punto de quedarse inválida por una lesión en las cervicales que estaba afectando su movilidad. Sin embargo, manteniendo la calma, la actriz confió en su equipo de especialistas y entró al quirófano para corregir el problema. Una vez operada, el siguiente paso era una serie de terapias que se han extendido en estos meses para brindarle la recuperación total.

Para la artista, quedarse en cama nunca fue una alternativa, por lo que buscó la manera de reactivarse en la televisión y ocupar la mente en lo que más le apasiona: actuar. “Yo hago mis terapias todos los días y lo he hecho así por varios meses, ahorita estoy haciendo tres veces a la semana, y una clase de rehabilitación. Para completar mi recuperación hago mis ejercicios de media hora cada día y me levanto a las 5 de la mañana para poder hacerlos, si no, no hay manera de llegar a las grabaciones de mi nuevo proyecto”, nos dijo Bracho, quien se incorporó al elenco de Regalo de amor, producción a cargo de Silvia Cano, con Alejandra Robles Gil y Chris Pazcal, recreando un guión portugués.

En entrevista exclusiva, nos contó: “Yo voy a cumplir 80 años el 12 de diciembre y lo que te puedo decir es que todos vamos para allá, hay que vivirlos con dignidad, no es fácil, en ocasiones nos entregarnos a las cosas negativas, pero ya hay muchas y debemos alejarlas de nuestras vidas”.

Ya con 80 años de edad, la intérprete busca seguir explorando personajes más humanos y menos acartonados. “Actuar es el aire que respiro, es mi mayor ilusión, fíjate que ya hace tiempo que no pienso en las buenas y malas, no me gusta hacer juicios morales de mis personajes, nunca pienso si voy a ser buena buena o mala mala. Simplemente trato de ser un ser humano, intento darle vida a ese personaje con sus cosas buenas y cosas malas; y claro, se irá pintando de una calidad moral que le va dando el libreto y la historia, pero nunca pienso ‘voy a ser mala’, nunca piensa en eso”.

“Me encanta la gente joven”

Según la primera actriz, las nuevas generaciones la nutren y le otorgan otra perspectiva del arte. “Aprendo muchas cosas. Me encanta la gente joven, me gusta trabajar con los nuevos rostros, no me gusta tanto trabajar con gente de mi edad. Además, me encanta compartir cosas de mi vida y que me compartan cosas de la suya, con ellos creces también”.

Aunque muchos la ven como una maestra, ella prefiere mantener la humildad y continuar su carrera como lo ha hecho desde el comienzo.

“Soy una actriz muy profesional que ama su trabajo, que le da todo, que se apasiona por lo que hace, que entrega su vida al trabajo de manera generosa y amorosa. Maestra no soy”.

¿Y sobre un posible retiro de los escenarios? La actriz nos dijo: “Muchas veces me han preguntado por el retiro y digo: '¿Será que me ven tan amolada que ya me quieren retirar?’. El retiro es algo que llega natural, uno no sabe cuándo se tendrá que retirar, hay que retirarse con sabiduría, por el momento no me quiero retirar, pero habrá un momento que, a lo mejor, me quiera retirar, pero por el momento no está en mis planes”.

La mejor manera que tiene la artista de honrar su vida es agradeciendo: “Yo me despierto todos los días, abro mi ventana, miro a los árboles y pienso: ‘que entre el sol a mi cuarto’, y eso me anima a seguir viviendo”.