Detienen a Eugenio Derbez por este extravagante regalo que le hizo una fan

No es extraño que las celebridades reciban toda clase de regalos por parte de sus seguidores; sin embargo, hasta el mismo Eugenio Derbez se sorprendió al ver el nivel de creatividad que tuvo una de sus fans, la cual lo agasajó con un increíble detalle tras su salida de un programa que hizo en Estados Unidos.

Sin embargo, aunque Eugenio Derbez se mostró sorprendido y agradecido por el regalo, éste le trajo un pequeño contratiempo en el Aeropuerto de Nueva York que fue seguido por miles de personas en Instagram.

EUGENIO DERBEZ Y EL MOMENTO INCÓMODO QUE PASÓ EN EL AEROPUERTO POR... ¡UNA SANDÍA!

Eugenio Derbez, de 62 años, no dudó en llevarse su regalo a casa; sin embargo, no todo resultó fácil para el comediante luego de que el personal de seguridad del Aeropuerto de Nueva York lo viera llegar... con una sandía.

¡Así es! Una sandía, pero bastante especial: el rostro del comediante estaba tallado en la cáscara con una precisión que sorprendió y le agradó al actor .

“¿Qué creen?, que aquí en Nueva York, saliendo del evento, me encontré una señorita que me dio esto que dice: ‘Hola Eugenio, mi nombre es Nadia Domínguez, tallé esta sandía con mucho cariño y respeto, espero y te logre sacar una sonrisa. Atte.: #LadySandía’, y chequen esto, ahí está tallada mi cara en una sandía, pero vean el trabajo, el detalle, es una obra de arte, o sea, sí la talló en una sandía”, comentó el intérprete en sus stories de Instagram.

Sin embargo, los agentes le hicieron pasar un incómodo momento a Eugenio Derbez, pues la sandía despertó sospechas y le debieron revisar sus maletas: “Me tienen detenido; o sea, no detenido, me tienen esperando en lo que revisan mi equipaje porque me encontraron la sandía, la sandía que me regaló #LadySandía en la calle”, relató.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL CON EUGENIO DERBEZ Y LA SANDÍA?

Eugenio Derbez, incluso, pensó en deshacerse de la sandía que tantos problemas le había causado y, aunque al final pudo abordar su avión, la duda permaneció:

“Ya estoy aquí en la sala de espera, como podrán ver y qué creen… Sí me dejaron pasar con la sandía, ahora tengo una pregunta para ustedes… ¿qué hago con la sandía?... está bien bonita, pero no sé qué hacer… ¿me la como?, ¿la pongo entre mis trofeos? (…) #QUÉHAGOCONLASANDIA”, le preguntó Eugenio a sus fans, quienes seguían intrigados las stories del actor.

Al final, todo terminó muy bien y la sandía logró llegar a casa. Eugenio Derbez subió un video guardando su regalo en el refri acompañado de esta frase: “Final de la historia…”