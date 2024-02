Denuncian que la empleada doméstica de Rossy Mendoza le robó mientras agonizaba: el duro relato de su hija

Fue Silvana Durán, única hija de la vedette, quien detalló que la familia enfrenta un nuevo tropiezo luego de que se percataran recientemente de que la empleada doméstica de Rossy Mendoza , supuestamente, aprovechó que estaba internada en el hospital para llevarse el vestuario de la famosa y algunos premios.

De acuerdo con Silvana, la mujer ya había trabajado con Rossy Mendoza y tenía toda su confianza, por lo que no dudaron en dejarle las llaves de la casa para que la aseara bien en lo que su madre era dada de alta; lamentablemente, la enfermedad se extendió más de lo previsto y ella ya no volvió a casa.

Silvana Durán no se percató inmediatamente de que algo raro había ocurrido en la casa de su mamá hasta que, recientemente, decidió limpiarla a fondo y se llevó una desagradable sorpresa: conoce su denuncia.

ASÍ FUE EL ROBO DEL QUE FUE VÍCTIMA ROSSY MENDOZA

Fue en el programa De Primera Mano que Silvana Durán relató que mientras reacomodaba las pertenencias de su mamá debido a que había planeado armar una pasarela con sus icónicos vestuarios, notó que hacían falta muchas cosas de gran valor:

“Se robó la medalla de los 50 años que le dio Chucho López a mi mamá (...) se robó cantidad de vestuario”

“Yo le di las llaves (a la trabajadora), le dije: ‘Yo no me puedo retirar de aquí, de mi mamá, del hospital’. Me dijo: ‘Ay, gracias, señora, por la confianza’ y se robó la medalla de los 50 años que le dio Chucho López a mi mamá (...) se robó cantidad de vestuario de mi mamá”, contó Silvana.

Además de la medalla y los vestidos, denunció, la sospechosa se llevó hasta las coronas que Rossy Mendoza usó cuando fue reina de Iztapalapa e incluso utensilios de cocina.

Silvana Durán aseguró que ya denunció a la empleada doméstica; sin embargo, reconoció que será un proceso largo debido a que las autoridades le pidieron fotos de los objetos robados.

“Ya levanté una denuncia el jueves pasado, y hoy tuve cita para que me atendieran del Ministerio Público. Hoy hablé con el Ministerio Público, me trataron muy bien (...) Lo siguiente es que yo dé fotos de todas las cosas que mi mamá tenía; no las tengo”, reconoció Silvana, quien a pesar de todo se mostró optimista de que haya justicia en este caso.