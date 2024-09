Denuncian que este popular cantante no quiere reconocer a su hijo: el VIDEO que se viralizó

Un reconocido cantante

Hace unas horas, los usuarios de TikTok se toparon con una grabación que, aunque breve, desató una auténtica avalancha de reacciones y, sobre todo, de teorías ya que una conocida modelo aseguró que tuvo un hijo con un famoso intérprete, aunque él nunca se ha hecho responsable del bebé.

¿De qué figura de la música estamos hablando y por qué su nombre de inmediato se colocó entre las principales tendencias de búsqueda en cuestión de horas? Conoce todos los detalles de este caso que escandalizó al mundo musical.

¿QUÉ CANTANTE FUE DENUNCIADO POR NO RECONOCER A SU HIJO?

Se trata de Adriel Favela, un cantante que saltó a la fama en el regional mexicano por temas como La escuela no me gustó y que ahora volvió a acaparar la atención en redes debido a que, desde hace unas horas, circularon fragmentos de una entrevista realizada a la modelo Kiarybel Lara.

A decir de la también actriz, ella tuvo una relación con Adriel Favela hace algunos años y salió embarazada, pero el cantante nunca se hizo responsable del niño y tampoco se ha mostrado interesado en conocerlo.

En el video, Kiarybel Lara aseguró que no demandó a Adriel Favela porque no necesita su dinero y está muy contenta con lo que ha logrado hacer sola al lado de su hijo; de igual forma, se mostró satisfecha con el hecho de que el famoso se mantenga lejos de ellos.