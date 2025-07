¿Demandará? Bellakath explota contra un cirujano que usó su imagen como ‘mal ejemplo’

La influencer y cantante Bellakath está en el centro de la polémica tras arremeter contra un creador de contenido que usó su imagen sin autorización para hablar sobre cirugías estéticas.

El responsable fue el cirujano Alberto Theurel, quien publicó un video donde mostró una imagen del abdomen de la intérprete de “Reggaetón Champagne”, como ejemplo para explicar qué es la fibrosis abdominal, una condición que puede aparecer tras procedimientos estéticos mal realizados.

El video, publicado el 2 de julio, llevaba por título: “Hablemos del abdomen de Bellakath”. En él, Theurel señaló que la cantante había sido víctima de una mala liposucción y de una deficiente prevención postoperatoria. Lo que no imaginó fue que el video llegaría a la propia Bellakath … y que ella no se quedaría callada.

¿Qué respondió Bellakath al cirujano?

En un video publicado en sus redes sociales, Bellakath se mostró visiblemente molesta y lanzó una fuerte advertencia: piensa tomar acciones legales por el uso indebido de su imagen.

“Hablemos de los cirujanos que tienen que usarme de ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué no ponen de ejemplo clientas suyas? ¡Porque no tienen! ¿Y por qué no tienen? Porque han de ser pura perrada también”, declaró con evidente enojo.

Bellakath advirtió al cirujano que lo demandaría. (TikTok)

La intérprete de “Gatita” aseguró que la imagen utilizada por el médico estaba editada. Aunque reconoció que sí tiene fibrosis debido a las múltiples cirugías que se ha realizado en el abdomen (al menos cuatro), acusó que la fotografía había sido manipulada para exagerar su aspecto.

Y fue entonces cuando soltó la bomba:

“Paga publicidad, porque ahorita lo que vas a tener que pagar es una pinche demanda por andar utilizando mi nombre al peso del cu**, porque yo, como figura pública, estoy registrada”.

Hasta el momento, Bellakath no ha confirmado si ya inició una demanda formal, y el doctor Theurel no se ha pronunciado públicamente sobre la acusación. Sin embargo, el escándalo ya está corriendo como pólvora en redes sociales.

¿Cuántas operaciones se ha hecho Bellakath?

Lejos de ocultarlo, Bellakath ha sido transparente sobre sus cirugías estéticas. En el mismo video, afirmó que se ha sometido a cuatro intervenciones en el abdomen, además de otras como levantamiento de busto, rinoplastía, bichectomía, botox y rellenos faciales.

¿Cómo lucía Bellakath antes y después de sus cirugías?

Antes de volverse viral con su música, Bellakath apareció en el reality “Enamorándonos” . En ese entonces, tenía el cabello castaño rizado y largo hasta el pecho. Sus facciones eran más suaves y distintas a las que luce ahora, lo que ha generado aún más conversación sobre su transformación.

Así lucía Bellakath antes y después de sus cirugías. (Instagram)

