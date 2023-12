¿De qué murió la actriz Queta Lavat? Esto es lo que se sabe

Doña Queta Lavat, ícono y referente de cine y la televisión mexicana, falleció lamentablemente este lunes 4 de diciembre, a la edad de 95 años, informó la familia de la estrella de la Época de Cine de Oro Mexicano.

¿De qué murió Doña Queta Lavat?

Es poco lo que aún se sabe sobre cuál fue la causa exacta del fallecimiento de la actriz Queta Lavat, quien dejó cuatro hijos, sin embargo, hay informaciones de que la ella no se pudo recuperar completamente de una trombosis que sufrió hace nueve meses y que le afectó notablemente su estado de salud.

Fue a finales de marzo de este año, cuando la actriz que comenzó su carrera en la década de los 50, se sometió a una cirugía de emergencia para tratarse una trombosis en una pierna.

“El doctor me dijo que me tenía que hacer un estudio rapidísimo y me tuvieron que hacer dos cirugías. Tenía varios coágulos en la pierna”, explicó en esa oportunidad, la famosa, cuya última telenovela en actuar fue S.O.S Me estoy enamorando.

La actriz detalló en esa oportunidad ingresó al hospital el 21 de marzo.

El periodista y colaborador de Ana María Alvarado, Carlo Uriel, aseguró que él se comunicó hace varios días con la familia de Doña Queta Lavat, para conocer su estado de salud.

“Me dijeron que se estaba recuperando de una trombosis”, comentó Uriel.