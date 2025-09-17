David Zepeda explota contra reportero que le cuestiona su “desgastada” imagen: “Ch*ngaquedito”

“No tiene nada malo. Ni lo estoy insultando. Ni te ofendí”.

El actor David Zepeda arribó al aeropuerto de la Ciudad de México donde se dijo muy feliz por el éxito de su gira de teatro con la obra ‘Perfume de Gardenia’, misma que ha tenido llenos totales en Morelia, Aguascalientes y San Luis Potosí. El histrión expresó su emoción por volver a los escenarios, destacando la interacción con el público y la intensidad de los próximos días de gira, que incluirán varias fechas en Estados Unidos.

Sin embargo, un momento muy tenso se vivió en plena entrevista, pues uno de los reporteros logró incomodar a Zepeda al cuestionarle su opinión sobre versiones del público donde apuntan que el famoso está “muy visto” en las pantallas.

Sin perder la calma y haciendo frente a la pregunta de su imagen “desgastada”, expresó: “Te cuento, hermano, antes de hacer la telenovela ‘A.Mar’ estuve dos años sin hacer telenovelas. Posteriormente vino ‘A.Mar’ y después hice una actuación especial en ‘Los Hilos del Pasado’, la cual disfruté enormemente. Y viene un nuevo proyecto”, explicó.

David reviró al reportero que su pregunta es como si el actor le cuestionara a él por qué siempre está en el aeropuerto haciéndoles preguntas, a lo que hubiera respondido que era su trabajo y que si la empresa donde el periodista trabaja lo tiene ahí, es porque lo hace bien y confían en él.

“Es como si yo te preguntara cuando tú llegas aquí que estás muy desgastado, porque siempre te encuentro aquí haciéndome preguntas. Ese es tu trabajo y si una empresa confía en ti es porque lo haces muy bien”, expresó el protagonista de ‘A.mar, donde el amor teje sus redes”.

El actor también hizo un comparativo con los profesionales dedicados a su oficio: “Un doctor opera constantemente, no vas a ir con un doctor y dices, ‘Otra vez este doctor está operando.’ A eso se dedica, es especialista en eso. En mi caso, gracias a Dios por el público que en los proyectos en los que participo tienen buena audiencia”, recalcó.

David adelantó detalles de su próximo proyecto y fue ahí donde lanzó una fuerte indirecta contra los reporteros. “Es un gran proyecto. Es una historia que nunca se ha realizado en México. Cuando me invita el señor Nacho Sada y me cuenta del proyecto me ilusiona enormemente. La novela sale hasta el próximo año para la gente que pregunta, porque son ‘chingaqueditos’”.

Luego de sus declaraciones el actor se dirigió nuevamente al reportero para reiterar que lo que dijo no tenía como intención ofenderlo ni insultarlo.

“No tiene nada malo. Ni lo estoy insultando. Ni te ofendí, ¿verdad, mi hermano?”, dijo Zepeda y reiteró su respeto por la profesión periodística. Además subrayó la importancia de mantener la pasión y el compromiso en cualquier disciplina, ya sea la actuación o el periodismo.

También recalcó la necesidad de que cada profesional defienda y confíe en su trabajo, al igual que él lo hace.

En relación con sus próximos proyectos, Zepeda adelantó que seguirá vinculado al ámbito televisivo y teatral, descartando rumores sobre una posible salida de Televisa.

Zepeda insistió en que la evaluación de su carrera corresponde tanto al público como a los equipos creativos con los que trabaja. “Mientras exista una historia que contar y un público dispuesto a escuchar, yo seguiré trabajando”, finalizó.

