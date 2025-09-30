Famosos
Telenovelas
Viral
Series y cine
Vida y hogar
Opinión
Hollywood
facebook
twitter
instagram
youtube
Menú
Famosos
Telenovelas
Viral
Series y cine
Vida y hogar
Opinión
Hollywood
facebook
twitter
instagram
youtube
Suscríbete
Búsqueda
Enviar búsqueda
Mostrar búsqueda
David Villalpando
Es un actor, guionista y director de televisión mexicano reconocido por su personaje de ‘El Profesor Virolo’ en ‘Cero en Conducta’ o ‘La Escuelita’.
Famosos
David Villalpando, ‘El Profesor Virolo’, pide trabajo en redes sociales: “Por si algún director me ve”
El actor compartió un casting para intentar reactivar su carrera artística.
September 30, 2025
·
Ericka Rodríguez