Suscríbete

David Villalpando

Es un actor, guionista y director de televisión mexicano reconocido por su personaje de ‘El Profesor Virolo’ en ‘Cero en Conducta’ o ‘La Escuelita’.

David-Villalpando.jpg
Famosos
David Villalpando, ‘El Profesor Virolo’, pide trabajo en redes sociales: “Por si algún director me ve”
El actor compartió un casting para intentar reactivar su carrera artística.
September 30, 2025
 · 
Ericka Rodríguez