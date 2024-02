David Bisbal grabó dueto con Carlos Rivera: ¿cuándo lanzan la canción?

Para celebrar sus 20 años de trayectoria, David Bisbal se presentará en el Auditorio Nacional el nueve de mayo en un espectáculos sin precedentes. “Es un concierto muy extenso, te digo que no habrá tiempo para descansar, y lo digo por la experiencia que he tenido en los diferentes países que nos hemos presentado”, dijo el intérprete de Ave María durante su encuentro con la prensa en Monterrey, la mañana del miércoles.

El cantante refirió que su vivista al país no sólo ha sido para promocionar su tour, sino para hacer interesantes colaboraciones con grandes exponentes del género romántico como Carlos Rivera. “Estoy aquí en México no solamente porque he venido a dar a conocer los conciertos de mayo, sino precisamente para continuar con mis colaboraciones, ya grabé un videoclip con alguien que hace muchísimo tiempo quería colaborar con él: Carlos Rivera”, reveló el español.

Según Bisbal, “es un artista que tiene, de alguna manera, un inicio parecido al mío. Sobre todo en mi país, en España, lo quieren mucho, cosa que yo siempre valoro cuando estoy en España, que abracen a los artistas latinoamericanos que vienen con tanta ilusión, porque con esa ilusión llegué en 2003 a México, siendo yo muy pequeño, con mis rizos bien largos y con cuatro o cinco chicas de club de fans”.

“Ahora” es una balada pop que coescribieron ambos y hasta ahora por fin pudieron grabar. Su estrenó está pautado para abril, así que, probablemente, puedan interpretarlos juntos en la gira de Bisbal. “En el caso de Carlos, me da felicidad, es un artista que lleva su bandera de México como yo llevo la mía de España. Hace muchísimo tiempo queríamos colaborar juntos, él ha tenido un montón de colaboraciones también”.