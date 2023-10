David Bisbal anuncia concierto en el Auditorio Nacional

Para celebrar sus 20 años como solista, David Bisbal estrenó en el Cinemex de Antara su documental, en el que hace un recuento de lo que ha vivido en estas dos décadas.

Bisbal. Así se llama el audiovisual en el que el cantante español cuenta cómo pasó de ser el cantante de una banda que tocaba en fiestas y ferias a un verdadero ídolo en Europa y América.

Reencontrándose con la prensa mexicana, el intérprete del tema Me siento vivo sorprendió a los fanáticos presentes en la sala, confirmando que volverá al Auditorio Nacional el 9 de mayo de 2024.

“Todavía no lo podía decir, pero no me aguanto”, expresó el artista en el lanzamiento de su documental disponible a través de una plataforma de streaming.