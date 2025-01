Danielle Dithurbide se sincera sobre el “matrimonio tormentoso” del que se aferraba pero la puso en peligro

Detrás de su profesionalismo al liderar espacios de noticias en N+ y Televisa, Danielle Dithurbide ha vivido pesadillas personales que incluso han puesto en peligro su integridad, y que ahora puede relatar a la distancia con una nueva perspectiva.

Y es que la periodista vivió lo que muchas mujeres en México han experimentado, y en su caso, pudo salir viva de un matrimonio con violencia.

“Yo tuve un matrimonio muy tormentoso y muy feo. Y ahora, fuera de él, y habiéndolo trabajado mucho, me doy cuenta de cómo me aferré a algo que nos estaba autodestruyendo”, contó Danielle en su reciente visita a ‘Netas Divinas’.

La titular de “Despierta”, el noticiario matutino de Televisa, compartió que ahora ya puede detectar síntomas que coloquialmente se conocen como “banderas rojas”, pues “con una experiencia así, muy dolorosa, muy horrible, ya lo detectas”.

“Hubo momento en los que sentí mi vida en riesgo, y aún así sigues pensando que se va a componer... Ahorita lo veo y digo ‘eras una retrasada mental, ¿en qué cabeza cabe soportar lo que soportaste? ¡estás idioda!’... Pero cuando estás adentro dices ‘no, sí voy a poder, es así, va a cambiar...’”.

“Y ahora, jamás permitiría una situación similar. El miedo al fracaso, el miedo a decir ‘me pasó a mí'", dijo Danielle Dithurbide, quien reconoció que todos los días maldice a los violadores y feminicidas, pero aunque en aquella situación su propia vida “estaba muy cercana a eso”, ella vivía en negación: “Te lo juro que era un ‘no me está pasando esto’”.

"¿Vieron ‘Romper el círculo’? Bueno, eso pasó", dijo la periodista. Cuando Daniela Magún le preguntó si llegaron a ese punto, Danielle confesó: “Digamos que a un centímetro (del golpe)”.

En el pasado, Danielle Dithurbide ya había compartido un poco sobre el tema: “Cuando estás inmersa en una relación así, que en mi caso fue de muchísima violencia, y la violencia se va convirtiendo en un círculo porque te conviertes en una persona violenta como mecanismo de defensa, para sobrevivir. No sé si tú misma no te quieres dar cuenta o sientes que eso es lo que te mereces… No sé si más bien me fui al polo opuesto, a lo que jamás viví en mi casa, pues por alguna razón que no sé".