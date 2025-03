Shakira en México: 13 frases contundentes de su entrevista con Danielle Dithurbide para N+

Durante su primera ronda de conciertos en México, Shakira tomó algunos minutos para una entrevista con Danielle Dithurbide para N+.

En esta charla exclusiva, en el marco de la gira “Las mujeres ya no lloran”, la Loba expresó lo feliz que es en México y que ya no se quiere ir. De hecho, la entrevista se publicó horas después de la confirmación de más conciertos para agosto y septiembre de 2025 en CDMX, Querétaro, Puebla y Guadalajara.

Te compartimos 13 frases contundentes con la que Shakira se confesó, y que sirven para entender en qué proceso de su vida está, mientras se reconstruye luego de su separación.

1. “Yo soy responsable de mí misma y estar bien para mí, para mis hijos, para mi manada”.

2. “Una loba es ser una amiga leal, una madre protectora, saber adaptarse a las distintas situaciones de la vida. Devotas como madre, fieles a su manada, y muy resiliente”.

3. “La mujer latina, mexicana, es una mujer emprendedora, trabajadora, las millones de madres solteras... Hacen el triple de esfuerzo, nos toca una carga más pesada, y son las que me inspiran, y en honor a ella está Isabel, la loba que aparece en mi concierto, porque representa ese arquetipo, que sé que somos”.

4. “Cuando canto me siento tan comprendida, siento que mi público me entiende tan bien, casi como mi madre. Pocas veces lo he visto en otras relaciones artista-público; es demasiado profundo, va más allá del tiempo”.

5. “Antes nos decían cómo llorar, a puerta cerrada, esconder el dolor, guardar la compostura. Ahora nadie te puede decir cómo sanar, cómo reconstruirte. Tenemos ese derecho, mujeres y hombres, de poder ser sinceros. Eso de mentirse a uno mismo, eso ya no va”.

6. “Los procesos de sanación tardan muchos años. Cada cual busca reconstruirse a su manera, nadie tiene que decirte cómo hacerlo... La mía fue, en gran parte, escribiendo canciones, con eso me sacaba un gran peso de encima. Escribir fue catártico”.

7. “Uno puede ser feliz incluso con un dolor profundo, alguna herida que no sana. Cuando uno está en la fiesta y ya te duelen los pies, pero sigues bailando, eso me ha pasado. A veces siento el dolor, pero sigo bailando y cantando”.

8. “Cuando canto recuerdo, y pienso, porque el dolor no solo hay que sentirlo, hay que pensarlo. Es la única manera de superarlo”.

9. “Hay que transformar el dolor, hay que sublimarlo. Toda esa rabia, frustración, transformarlo y aprovecharlo en creatividad y productividad para poder reconstruirme”.

10. “El dolor nos transforma, pasa a través de ese fuego sagrado y nos convierte en algo más”.

11. Sobre la Shakira de “Pies Descalzos”... “La llevo adentro, no se ha ido a ninguna parte. Me recordó quién era, mi valor, cuando se viven ciertas decepciónnes, uno se siente pequeño, sin valor, pero ahí están las personas para recordarte que puedes con eso y mucho más”.

12. “Por cada persona en el mundo, quizá una no es como esperabas, pero hay tantas más que te sorprenden y te dan más. En el mundo hay uno que otro que no está bien, pero la mayoría tiene buen fondo, tienen buen corazón. Me he sentido protegida por el cariño del público, de mis hijos y mi familia”.

13. “Tengo muchas cosas que soltar todavía, muchas canciones qué escribir y música qué explorar... y que la vida me sorprenda”.