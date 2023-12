Daniela Parra llama “mitotera” a Vanessa Bauche y se enciende la polémica

Con más de 20 años siendo activista por los derechos de la mujer, Vanessa Bauche se tomó la libertad de opinar sobre el caso de Héctor Parra, quien paga una condena por corrupción de menores en el Reclusorio Oriente, y ha sido Daniela, hija mayor del actor quien salió a defender a su padre.

“¿Alguien se ha preguntado por qué la hija mayor de Parra estuvo en el psiquiátrico a los cinco años? , ¿por qué la llevaron con un psiquiatra a los cinco años?, por qué nadie habla de eso, qué tiene que hacer una niña de cinco años con un psiquiatra, dicho por la mamá”, cuestionó Bauche durante una entrevista televisiva.

La artista prosiguió despertando la furia de la ganadora de Las estrellas bailan en Hoy.

“¿Por qué nadie ata cabos? ¿por qué nadie más se pregunta más allá de las filias que puedas tener; a lo mejor Frida Sofía (hija de Alejandra Guzmán) no le cae bien a la gente, eso no quiere decir que lo que haya dicho no sea verdad, a lo mejor Alexa o Ginny no le caen bien a la gente, o cometieron errores al momento de hacer la denuncia, lo hicieron al revés por ignorancia, lo hicieron mal porque dicho personaje la quiso ayudar (Sergio Mayer), y que tampoco cae bien, y ya por eso ¿es mentira lo que están diciendo?”, acotó Vanessa.

Pero Daniela también explotó y así respondió: “Alguien que le diga a esta señora que con mucho gusto le resuelvo las dudas que tenga, además de aclararle que la información que anda dando es errónea, digo, si van a andar de mitoteras que sepan que están diciendo”.

Vanessa no quiso dejar el tema ahí y continuó manteniendo firme su postura. “De acuerdo. Aunque yo a ti no te he faltado al respeto, al contrario, abrazo tu dolor, aplaudo tu resiliencia y celebro tu luz. Te deseo prosperidad y bendiciones. Mitotera no, nena. Llevo + de 20 años como agente de cambio para erradicar la violencia de género. La víctima denunciante no fuiste tú. No es contra ti. Primero las víctimas. Perspectiva de género. Y justicia para todas. Te comparto un poquito del camino. Abrazo de mi alma a la tuya”.

Por último, Daniela le pidió investigar primero antes de desprestigiarla en público. “Un gusto, Vanessa. También soy mujer, y no veo congruente con el trabajo que dices llevas más de 20 años realizando, ya que si me estas faltando el respeto cuestionando mi salud mental, incluso preguntas “por qué no atacan?”. Y… No es primero la víctima, es primero la verdad”.