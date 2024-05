Daniela Parra exhibe los malos tratos que le hacía Ginny Hoffman cuando era niña

Firme en su convicción, según ella, de demostrar que Héctor Parra es inocente y lograr sacarlo de prisión, Daniela Parra sigue hablando del caso de su papá para dar a conocer su verdad.

La joven, esta vez, decidió confesar cómo era el comportamiento de Ginny hacia ella y cómo fue que comenzaron los problemas entre su papá y Hoffman.

Fue en el programa de YouTube que conduce la periodista de espectáculos Matilde Obregón, en el que Daniela reveló los malos tratos que habría por parte de su madrastra siendo una niña.

“Al principio, cuando empezaban a andar, que yo tenía unos 4 años, era todo normal, la novia de mi papá. Después, cuando nació mi hermana (Alexa Hoffman), fue que todo empezó a cambiar”, relató.

Daniela siguió contando que Ginny hasta no quería que hubiesen fotografías de ella en la casa, sino que quería “un museo de Daniela en el hogar”.

“Me empezó a tratar mal, empezó a alejarme, ya no quería que estuviera en la casa, solo su hija. Ahí empezaron los problemas entre mi papá y ella”.

La ganadora de Las estrellas bailan en HOY aprovechó el momento para contar un anécdota que habría sido el detonante para el comienzo de una guerra entre Ginny y Héctor:

“Hay una historia: dice mi papá que me estaba cargando y que ella le dijo ‘Ves cómo me ve con esa mirada retadora’, y mi papá de ‘Pero tiene cuatro años’. Ahí empezaron los problemas y ya no nos volvimos a ver jamás”.