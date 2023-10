Daniela Parra estuvo a punto de salir de ‘Las estrellas bailan en Hoy’ y así reaccionó Héctor, su papá

La semana pasada, el 2 de octubre, dio inicio el popular reality show “Las estrellas bailan en hoy”, en donde 13 parejas de celebridades lucharán semana a semana por mostrar sus mejores pasos de baile para poder permanecer en la lucha por varios premios y el ansiado trofeo final.

Una de las parejas que más ha llamado la atención es la compuesta por Daniela, hija del actor Héctor Parra -quien purga una condena de 10 años de cárcel tras ser hallado culpable de corrupción de menores-, y el actor mexicano Rafael Nieves.

Aunque la situación de Héctor Parra se complicó luego de que fuera cancelada la audiencia de apelación que se tenía prevista para este 5 de octubre, Daniela confesó que su padre está más preocupado por su participación en “Las estrellas bailan en Hoy”, y hasta reveló cómo reaccionó su papá luego de que casi la eliminaran del reality.

DANIELA REVELA CÓMO REACCIONÓ SU PAPÁ, HÉCTOR PARRA, LUEGO DE QUE CASI SALIERA DE “LAS ESTRELLAS BAILAN EN HOY”

Daniela Parra y Rafael Nieves estuvieron a punto de salir de “Las estrellas bailan en Hoy"; sin embargo, gracias a la intervención de Albertano, el juez de oro de la competencia , la pareja fue salvada y logró permanecer en la competencia.

“A mi papá le encanta verme ahí y me dijo que si la semana le eché el 100% ahora le voy a echar el 300%”

Esto, al parecer, no fue ignorado por Héctor Parra, pues todo apunta a que no se pierde desde la cárcel todas las emisiones de “ Las estrellas bailan en Hoy ” para ver los avances de su hija e incluso tuvo una reacción cuando se enteró de que casi salía eliminada:

“Mi papá está bien; de hecho, ha estado más preocupado por mí (...). Me ha visto, me habla, me regaña porque la regué. Él siempre está conmigo y me sirvieron mucho sus palabras”, aseguró la joven, quien señaló que el apoyo de su papá a la distancia ha sido muy importante para ella e incluso dio a conocer que le brindó un consejo muy importante:

“A mi papá le encanta verme ahí y me dijo que si la semana le eché el 100 % ahora le voy a echar el 300%, porque fue una semana muy complicada”, comentó Daniela Parra.