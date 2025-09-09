Suscríbete
Daniela Luján pone tremenda regañada a Mariana Botas: “Te metiste en camisa de 11 varas a lo pend…”

‘Las Envinadas’ dieron tremenda bienvenida a la exparticipante de ‘La Casas de Los Famosos México’.

September 09, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Daniela Luján regañó a su amiga Mariana Botas por la controversia que generó en LCDFM.

Mariana Botas fuera de ‘La Casa de Los Famosos Mexico’ tiene un proyecto sólido junto a sus amigas Jessica Segura y Daniela Luján. Las ‘Envinadas’ no sólo estuvieron al pendiente de la participación de Botas en el reality, sino que la apoyaron desde afuera.

En su programa de YouTube, Jessica y Daniela le prepararon varias sorpresas a Mariana tras su regreso a la emisión. Flores, vino y unas sudaderas con ‘doble mensaje’ fueron los regalos con los que recibieron a la actriz.

En la emisión conversaron sobre la experiencia de Botas, la percepción desde fuera de Jessica y Daniela, y cómo veían la participación de la también integrante de ‘Una Familia de Diez’.

La sudadera de Aldo De Nigris

Dentro de los eventos controvertidos que vivió Mariana, las ‘Envinadas’ le cuestionaron sobre la polémica sudadera de Aldo, luego de que Botas no quería devolverle la prenda a De Nigris. Esto generó que Daniela se enojara, en un tono de confianza, por creer innecesario que mantuviera el suéter con ella.

“Es que, chica, no sabes cómo yo desee tener telepatía: ‘devuelve la pinc** sudadera, tápate con una cobija’… Te metiste en camisa de 11 varas a lo pend…, expresó Luján.

El comentario fue tomado como un regaño amistoso, pero dejando en claro que dentro del círculo cercano de Mariana también se habló de lo innecesario que mantener el suéter con ella.

¿Hubo romance entre Mariana y Aldo?

Mariana ha podido aclarar en diversas ocasiones que el supuesto romance con Aldo nunca existió. Reconoció que es un joven atractivo, pero nunca hubo una atracción romántica. Además, expresó que todo se salió de control y le costó ‘hate’ de los seguidores de Aldo.

Sobre la polémica sudadera, Botas explicó que sólo la usaba debido al frío que se sentía en ‘La Casa’ y que Aldo se la prestó sin inconvenientes. Sin embargo, la situación generó controversia en redes sociales, donde se especuló sobre un posible interés romántico.

Finalmente, Mariana pidió disculpas aclarando que no hubo intención de causar problemas.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
