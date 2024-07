Daniel Bisogno explotó contra Jaime Camil y criticó su trabajo en La Academia: ‘Se quedó corto’

Daniel Bisogno La Academia, reality show que arrancó con diversas fallas.

Este domingo, el nombre de Jaime Camil sonó fuerte en las redes sociales debido a que el actor y conductor, quien al parecer no se dio cuenta de que su micrófono aún estaba encendido, no dudó en exhibir al equipo de producción por las constantes fallas de audio que se registraron en el arranque de La Academia 2024.

La explosión de Jaime Camil, registrada totalmente en vivo, dejó con la boca abierta tanto a la audiencia como a los conductores de Ventaneando, quienes comentaron el momento y le lanzaron unas lapidarias palabras al presentador, quien este domingo explotó contra el equipo de la cabina: “Están como palomillas, volando a la luz”, dijo.

¿QUÉ DIJO DANIEL BISOGNO SOBRE EL DESEMPEÑO DE JAIME CAMIL EN LA ACADEMIA?

Al parecer, a Daniel Bisogno no le gustó para nada que Jaime Camil le dijera a la producción, en medio de su enojo, "¡qué mal lo hacen!”, y es que el conductor de Ventaneando consideró que los errores en los programas en vivo pueden solucionarse de otra forma.

“Yo creo que Camil se quedó muy corto en la conducción en ese momento”

“Yo creo que Camil se quedó muy corto en la conducción en ese momento. Tú tienes que resolver porque para eso estás”, expresó de forma contundente “El Muñeco”, quien criticó también el hecho de que su compañero expusiera a sus compañeros de la cabina en lugar de apoyarlos.

“Yo no daba crédito a que esto iba a suceder... no puedes tú exponer a la cabina, eso es algo que no puedes hacer”, considero Bisogno , quien concluyó con una frase bastante lapidaria: “El final se le fue de las manos”.