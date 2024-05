Dania Méndez revela las secuelas que le dejó el implante de seno que se le explotó

Dania Méndez ha sido una mujer que ha aprovechado cada oportunidad que le llega a su vida, y luego de su participación en Las Estrellas Bailan en Hoy, a la ahora conductora se le ha visto más constantemente, algo que para ella es una bendición.

“Me siento afortunada, haciendo lo que me gusta y cuando es así ni lo sientes como trabajo, para mi es transmitir mi carisma, gracia, entusiasmo a las personas desde los realitys y el programa Hoy, este es mi mejor trabajo, cada vez me siento más agradecida con Andrea la productora, con mis compañeros que hacen que me sienta como en casa y me dan mucha motivación para llegar a ser tan grande como ellos”.

El 2023 fue un año que en el plano profesional Dania vio recompensado su esfuerzo, pues fue considerada para diferentes programas de realidad, mismos a los que no les cierra las puertas, dado que sabe la gran ventana que estos son para su trabajo.

“Cerré muy bien 2023 con Las Estrellas Bailan en Hoy, quede en segundo lugar, con mucho trabajo, gracias a Dios; el 2024 lo inicie como conductora y muy feliz por la oportunidad, no estoy cerrada a los realitys, los amo, creo que son una buena plataforma para acercarte y que te conozca más la gente, si me llega una buena oportunidad que pague bien, lo meditare, pero por el momento estoy bien, aprendiendo y estudiando para la conducción y lo que se pueda dar”.

Aunque su sola participación le ha abierto muchas puertas, Dania sabe que la preparación será fundamental, para seguir cimentando una buena carrera. “Quiero seguirme preparando, el carisma y talento se tiene, pero también se trabaja y estudia, es parte fundamental para cumplir tus sueños y aquí ando agarrando práctica, no dejo de estudiar, y no solo en clases, mis compañeros son grandes maestros y de solo verlos o compartir con ellos he aprendido mucho”.

A casi un año de aquel mal momento en que a Dania le explotará uno de sus implantes, la influencer asegura, que todo ese mal trago ha quedado atrás.

“Estoy super bien, ya no hay bubi abierta, ya no hay nada, solamente una pequeña cicatriz que con el tiempo se va a borrar, creo que sería hacerme la reconstrucción pero la verdad es que no quiero, quiero mantenerme así porque estoy trabajando y me quitaría tiempo, es solo por eso, por tiempo y por estética, pero realmente me siento bien, estoy bien de salud gracias a Dios y una cicatriz no me hace ni más ni menos mujer, estoy trabajando y lo primero es lo primero, ya después lo físico”.

En años recientes, algunas actrices han sido parte de una campaña, en donde se han retirado sus implantes, para dejar atrás las consecuencias que estos pueden traer en la salud, sin embargo, Méndez es clara en este respecto. “Nunca me arrepiento, porque la verdad siempre trato de ir con los mejores doctores, creo que las mujeres que se arrepienten son por alguna complicación o su doctor no era el mejor, siempre hay que buscar a los mejores para que no pasen esas cosas”.

Dania es consciente del buen momento que está viviendo, y es por día a día, desea ser mejor persona. “Si, la verdad es que cuando haces las cosas bien, eres buena persona y transmites cosas buenas, bien te va, y así son las personas que se acercan a ti, estoy muy feliz porque creo que he formado un ejército de mujeres empoderadas, chingonas y estoy feliz por eso”