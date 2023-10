¿Daddy Yankee se divorcia? El inquietante mensaje de su hija ante los rumores de separación

Daddy Yankee y Mireddys González estarían atravesando una crisis en su matrimonio

A través de las redes sociales, circularon los rumores de que Daddy Yankee y Mireddys González se habrían separado, ya que los seguidores del reggaetonero notaron que la pareja se dejó de seguir en Instagram.

Además, hubo otro detalle que alertó a los fans del intérprete de ‘Gasolina’, ‘Pasarela’ y ‘Limbo’, entre muchos más éxitos. Y es que, Jessaelys Ayala, hija del famoso y su esposa, publicó un inquietante mensaje en sus historias de dicha red social, sembrando la total incertidumbre.

“Necesito un apagón, no existir durante un tiempo, no sentir, no pensar, no nada”, escribió este la joven de 27 años sobre un fondo completamente negro, lo que preocupó aún más a los fanáticos de su papá.

En marzo de 2021, la joven también les dedicó una emotiva felicitación a sus papás por su aniversario de bodas.

“A mi mamá y a mi papá que hoy están de celebración. Estoy tan agradecida con Dios por tener unos padres ejemplares como ustedes que siempre nos enseñaron las cosas más importantes en la vida como los valores, el respeto, siempre tener a Dios presente en todo, y siempre ser agradecidos por todo lo que tenemos. De verdad que no hay palabras para describir todo el amor que siento por ellos. Son lo más importante en mi vida. Los amo, muchas felicidades”, escribió en su Instagram.

Mireddys González, esposa de Daddy Yankee, publica misterioso mensaje

Mireddys González, esposa de Daddy Yankee, también aumentó los rumores de divorcio por unas misteriosas frases que ha estado publicando en los últimos días.

“Aquí estoy respirando un nuevo día, gracias a ti Mi Dios” y “Cuando algo malo te suceda, tienes tres opciones: Dejar que te marque. Dejar que te destruya. Dejar que te fortalezca”, son algunos de los mensajes que ha dejado al pie de sus publicaciones.

Hasta el momento, ni Daddy Yanke ni su esposa, Mireddys González, han confirmado o desmentido las especulaciones sobre su matrimonio. Recordemos que la pareja lleva aproximadamente 30 años junta y parecía llevar una dinámica estable al lado de su hija.