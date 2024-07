¡Cynthia Rodríguez luce irreconocible en estas FOTOS! ¿Por qué la comparan con Galilea Montijo?

La conductora y exacadémica es una de las celebridades más exitosas en Instagram, plataforma en donde cuenta con más de cuatro millones de seguidores; sin embargo, en esta ocasión su carrusel de fotos más recientes se viralizó por un detalle muy curioso: su nuevo look.

La nueva imagen de Cynthia Rodríguez no le gustó a todos sus seguidores ya que se encontraron con un look al que no estaban acostumbrados, e incluso muchos se animaron a decirle que luce simplemente irreconocible, ¡hasta la compararon con Galilea Montijo !

TE PUEDE INTERESAR:

¿CÓMO SE VE CYNTHIA RODRÍGUEZ?

En su publicación de Instagram, Cynthia Rodríguez dejó ver su rostro en primer plano con un estilo de maquillaje más glam y recargado, apuesta que sorprendió a muchas personas.

Los labios y pestañas de la conductora lucen muy bien, pero lo que desató un auténtico debate en la caja de comentarios de la publicación fue el hecho de que el rostro de Rodríguez se ve extremadamente brillante: de hecho, muchos la compararon con Galilea Montijo y hasta Kim Kardashian debido a que ellas lucen un maquillaje similar.

Cynthia Rodríguez , quien etiquetó a su maquillista Víctor Guadarrama y a su estilista Fernando Pedraza para agradecerles su trabajo, recibió varias críticas, pero también halagos de sus fans que reconocieron su audacia.

“Súper guapa pero no se parece a la Cyn que siempre vemos”, “Es muy Kardashian el make up” y “Parece una combinación de Galilea Montijo e Irina Baeva pero morena” fueron algunas de las reacciones con más Me Gusta en Instagram.