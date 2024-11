Cynthia Klitbo, víctima de un robo en Estados Unidos: ¡le vaciaron la cuenta!

Cynthia Klitbo rompió en llanto al contar una tragedia familiar que involucra directamente a su hija, Elisa Fernanda. Resulta que le robaron todo su dinero en Estados Unidos y ahora están pasando por una crisis, y hasta van a vender uno de sus departamentos.

La actriz mexicana, conocida por telenovelas como “Minas de Pasión”, “Vino el amor” y “Mujer de Nadie”, se sinceró frente a sus seguidores en Instagram a través de un video en vivo.

¿Qué pasó con Cynthia Klitbo? La actriz reveló que le robaron en Estados Unidos

Cynthia Klitbo contó que su hija está triste porque no sacó una nota de excelencia en sus estudios de actuación, y que esto le preocupa para su beca. Sin embargo, ella la alentó porque haría todo lo posible porque ella continúe su educación en el extranjero.

“Es muy difícil tenerla en otro país (a su hija)”, comenzó. Y luego contó la terrible situación: “Ha estado muy dura la situación, porque aparte soy cero cibernética y me engañaron como viejita que soy, y me vaciaron la cuenta de mis ahorros en Estados Unidos”.

La famosa dijo con la voz entrecortada que hará todo lo posible porque su hija pueda salir de esta a pesar del robo, y dijo estar dispuesta a ahorrar todo lo posible y vender uno de sus departamentos.

“Estoy pagando hipotecas, se va a vender uno de los departamentos para garantizarle a mi hija su escuela”, dijo.

Además, criticó al novio de su hija por haberle “armado un rollo” en medio de esta situación, pero confía en que las cosas mejores, aunque su padre no las apoye económicamente. “Tengo una hija que no se droga, no toma, no se va a fiestas. (…) Me llena de orgullo”.

¿Cuántos hijos tiene Cynthia Klitbo?

Cynthia Klitbo tiene únicamente una hija, Elisa Fernanda. Actualmente, ella vive en Estados Unidos, y acaba de cumplir 18 años.

Elisa Fernanda, hija de Cynthia Klitbo, cumplió 18 años recientemente. (Instagram @laklitbocynthia)

La razón por la que Klitbo decidió enviar a su hija a estudiar al extranjero es porque temía por su seguridad. Así lo relató a TVyNovelas en agosto del 2023: “Es que ahorita, las jovencitas en este país corren mucho riesgo y no sabes si van a regresar a casa sanas y salvas”.