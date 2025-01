Cynthia Klitbo reveló que le ofrecieron dinero a cambio de intimidad en medio de su crisis económica: así reaccionó

Cynthia Klitbo reveló que tres de sus amigos le hicieron una propuesta indecorosa en medio de su crisis económica tras el posible fraude a sus ahorros en Estados Unidos. La actriz fue intervenida por la prensa en su llegada a México y contó, bien quitada de la pena, cómo fue esta dura experiencia.

“Tres amigos de toda mi vida que no me quisieron prestar a menos de que yo aflojara el…”, contó Klitbo sobre la incómoda situación.

Aunque no reveló los nombres, la actriz de Televisa de 58 años tomó las cosas con humor y no dejó que estas propuestas la derribaran en medio de su crisis.

Eso sí, descartó que se tratasen de otros actores o personas que forman parte del medio artístico. Aunque admitió que esto la ponía “triste”.

“Eso me tiene sorprendida”, contó. Y luego agregó: “Nunca hice mi carrera a base de eso”.

Cynthia Klitbo está desesperada por recuperar sus ahorros. (Instagram @laklitbocynthia)

Afortunadamente, ha habido otras personas y amigos que le han mandado mensajes de apoyo y se han ofrecido a apoyarla económicamente.

Desde hace unos meses, Cynthia Klitbo está sumergida en una situación complicada relacionada con el dinero. Y es que, según lo que ella misma ha contado, sus ahorros están “bloqueados” y su banco le dijo que pueden demorar hasta 6 meses en solucionar el incidente.

“Me puse a llorar. Ya hay una investigación y ya saben a qué cuenta fue a dar”, relató en una charla en el programa La mesa Caliente.

Para su buena suerte, su caso se hizo viral y rápidamente se puso a contactar a productores y amigos para encontrar trabajo lo más pronto posible, y lo logró.

Ahora ya tiene varios proyectos en México y espera que, mientras la situación con sus ahorros se solucione, pueda obtener ingresos para pagarle la escuela a su hija y otros gastos pendientes.