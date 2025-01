Cynthia Klitbo ya tiene trabajo y revela los milagros que le dan esperanza tras robo de sus ahorros

Hace unos días se viralizó el plan de Cynthia Klitbo de conducir como Uber con tal de salir adelante, luego del robo de sus ahorros de un banco en Estados Unidos tras ser víctima de un fraude electrónico.

Pero no es que la actriz ya sea taxista, sino que lo mencionó como una de las opciones que tiene para no dejarse vencer ante la adversidad. Así lo dijo esta semana en entrevista con el programa de Telemundo, “La mesa caliente”.

“Lo que yo digo es que si a mí me fuera necesario, hasta limpiar una casa, no hay trabajo, salvo que perjudiques a una persona, no hay trabajo que no sea honesto. Los artistas también tenemos altibajos económicos”.

Sobre el asunto del dinero, comentó: “Ya pasaron los 90 días, fui al banco, y me dijeron que probablemente se tarden 6 meses más, por la investigación, ya saben a qué cuenta fue a dar (el dinero). Yo no me puedo quejar porque la gente de mi banco ha sido muy amable”.

Eso sí, Cynthia Klitbo asegura que se aferra a su fe y hasta ha vivido milagros.

La actriz celebró que ya tiene trabajo: “Me han pasado muchos milagros. Yo levanté teléfonos y empiezo película en dos semanas. Empiezo telenovela en México con Lucero Suárez, arranco el 24 de febrero. Lo que hice fue levantar los teléfonos porque no me espero a que me den trabajo, yo me lo consigo. Les digo así ‘me pasó esto, necesito chamba’.

Te puede interesar:

También relató: “Cosas que me han pasado: Voy al banco, tenía un plazo fijo, con $2,700 dólares, y le dije al gerente que no me lo dejan tocar. Y me dice el gerente: ‘pero yo sí los puedo sacar y dártelos’... Y entonces me hablan y me dicen ‘oiga, el mantenimiento de su torre (departamento) no se ha pagado en dos meses, ¿cuánto es? $2,700 dólares”.

Incluso dijo que pagó con un billete de 10 dólares y el vendedor le dijo que ese billete era de colección; investigó y está valuado en $1,500 dólares.

“Tengo un coche que aguanta para ser Uber. Entonces, si me las veo negras, me pongo a manejar un Uber”, había dicho la actriz.

“Ya fui y vendí un reloj que quería mucho, ya fui a ver qué onda con mis joyas. Estoy sacando la fuerza y la entereza que Dios me ha dado porque no hay imposibles”, dijo la actriz que no piensa darse por vencida.

Fue en noviembre del 2024 que Cynthia Klitbo confirmó que había sido víctima de una estafa: “Soy cero cibernética como la viejita que soy y me vaciaron las cuentas de mis ahorros en Estados Unidos. Le di mis claves y vació totalmente mi cuenta de ahorros y mi cuenta de cheques”.