Julio César Chávez recordó la escalofriante experiencia que vivió al ser víctima de brujería

En el mundo del espectáculo existen diversas historias sobre personalidades que creen estar siendo objeto de diversos trabajos relacionados con rituales, muchos de ellos con la finalidad de perjudicar. Es el caso de Julio César Chávez, quien pese a ser uno de los deportistas más exitosos que ha dado México en los últimos años, también se volvió el blanco perfecto para que terceros malintencionados trataran de obstaculizar su camino al éxito.

Julio César Chávez confesó que alguien le hizo brujería en sus inicios

Durante una reciente conversación con distintos medios y retomada por “De primera mano”, Julio César Chávez relató una experiencia fuera de lo normal que atravesó en sus primeros años como profesional. Se trata de la vez que descubrió algunos indicios que le indicaron que alguien le estaba haciendo brujería con el fin de perjudicarlo, poniendo muñecos y otros artículos que solía encontrar cerca de su casa, mismos que más tarde le confirmaron, eran parte de un trabajo espiritual.

“Fue hace muchísimos años, no sé si se acuerden de cuando me puse por primera vez la cinta roja. Me la puse precisamente porque me estaban haciendo brujería. Tenían mi foto en una bandeja con hielo y entonces me dijeron y ahí fue cuando nació lo de la cinta roja”, explicó el luchador, refiriéndose al accesorio que solía usar durante sus peleas y poco después incluso se convirtió en un distintivo.

Julio César Chávez confesó que su famosa “cinta roja” fue una protección para la brujería Instagram

¿Quién le hizo brujería a Julio César Chávez?

Pese a lo impresionante que fue para el saber que había personas buscando dañarlo, el también empresario señaló que no se dio a la tarea de buscar a los responsables, pues sabía que ‘no era monedita de oro’ y no le caía bien a todo el mundo.

Finalmente, Julio César Chávez aseguró que jamás sintió ningún tipo de afectación, pues siempre ha buscado encomendarse a Dios y ahí es donde deposita su confianza para sentirse a salvo. No obstante, admitió que tampoco descarta que existan este tipo de energías y por lo mismo prefirió protegerse en algo más allá de su fe.