Cynthia Klitbo ventila identidad de actor que se casó con ella para ocultar su homosexualidad

Como nunca antes lo había hecho, la villana de las telenovelas Cytnhia Klitbo abrió su corazón e intimidad para contar un episodio que marcó su vida a tal punto que se intentó quitarse la vida.

Cynthia contó que a sus 23 años se casó con un famoso que contrajo nupcias con ella, solo para ocultar su homosexualidad.

“Ya tenía yo el vestido de novia escogido y un día me escucho hablando por teléfono y me dijo: ’No, no, por el civil, este no es un circo, es nada más para que te respeten’”, dijo la actriz de la telenovela Minas de pasión.

Cynthia, en entrevista con la periodista Matilde Obregón, relató cómo sucedieron los hechos en los que descubrió a su marido, el actor.

“Llega la noche de Luna de Miel, por supuesto no me llevó a ningún lado, me sacó de la boda casi a como diera lugar, y llegó a la noche de bodas y aquél con su pijama de viejito, salgo del baño con mis ligueros casi casi y me dice: ´-¿Qué? La farsa se acabó´, me salí y me fui a la casa de mi amiga Chachi”, comentó.