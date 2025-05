Cynthia Klitbo confesó que no soporta al novio de su hija y reveló la impactante razón

Cynthia Klitbo ha generado revuelo al compartir públicamente su desaprobación hacia la pareja actual de su hija, Elisa Fernanda, de 18 años. En una reciente entrevista en el programa ‘Venga la Alegría’, la actriz no dudó en expresar su preocupación por la relación que mantienen, señalando que el joven no apoya sus sueños y metas.

La intérprete de 58 años, detalló que su inconformidad radica en el comportamiento del novio de Elisa, a quien acusó de menospreciar los intereses y aspiraciones de la joven. “En este momento no me agrada la pareja que tiene porque todo lo que a ella le gusta, y sueña, y le encanta, él lo sabotea”, comentó la actriz visiblemente molesta.

“No la quiso llevar al prom porque el escuincle de 21 años dice que a él le dan flojera los de 18 (...) Es lo que le digo, si algo que es importante para ti, él lo menosprecia, no es el chavo indicado para ti”, añadió.

"Si algo que es importante para ti, él lo menosprecia, no es el chavo indicado para ti": Cynthia Klitbo nos confiesa que no le agrada la pareja de su hija.

Cynthia Klitbo rompió en llanto por la ausencia de su hija

Cynthia Klitbo no pudo contener las lágrimas al hablar de la separación con su hija, Elisa Fernanda, quien vive en Estados Unidos para continuar sus estudios. En una emotiva entrevista con el programa ‘Hoy’, la actriz compartió el dolor que siente por estar lejos de su única hija, de 18 años, y los desafíos que enfrenta para apoyarla en su sueño de convertirse en actriz.

“Antier le dieron la cinta de honor, el sábado fue su prom, que es el baile que hacen los gringos con las flores y la peinadora no la peinó bien y me habló llorando. No saben las ganas que quería estar con mi hija”. La actriz, quien no pudo contener el llanto, agregó que planea viajar pronto para reunirse con ella: “Ya me voy el sábado a verla porque ya, ya, ya, ya”.

¿Cynthia Klitbo se dio una nueva oportunidad en el amor?

La villana de ‘El Privilegio de Amar’ también reveló que sale con un director que está haciendo su primera opera prima en Hollywood, sin embargo, no tienen una relación formal debido a que se ven muy pocas veces por sus apretadas agendas.

“Salgo con una persona, no nos hemos hecho novios porque siempre estamos muy ocupados, nos vemos una vez al mes. Pero ahorita yo formal no puedo con nadie porque yo estoy sacando a mi hija adelante y mi prioridad es mi trabajo y mi hija”, explicó.

