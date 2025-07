Sin pestañas, cabello ni dientes a los 21 años: una querida influencer reveló su dolorosa lucha contra el cáncer

Siempre me ha encantado maquillarme, así que me lo tomo como un reto ❤️☺️ Os dejo referencias ❤️☺️Os dejo referencias: Lápiz de ojos: @YSL Beauty Eyeliner: @makeupforever Blush, contorno e iluminador líquidos: @Rare Beauty Polvos para sellar y perfilador: @Huda Beauty Polvos bronceadores y colorete: @Guerlain Thanks ❤️ @ALEM