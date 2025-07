Tras convertirse en ‘Lady Racista’, Ximena Pichel estaría sufriendo estas graves consecuencias en su vida personal

Las redes sociales todavía no perdonan a Ximena Pichel, apodada como “Lady Racista” por el brutal enfrentamiento que tuvo con un policía mexicano en plena vía pública y que se viralizó. Y es que según su expareja, además de las críticas y malos comentarios, entre las consecuencias que está experimentando, también habría tenido que cambiar por completo sus rutinas.

Aarón Beas, el ex de ‘Lady Racista’ reveló que ni ella ni su hijo pueden salir a la calle por los polémicos videos

A través de una reciente entrevista para “Venga la Alegría”, Aarón Beas reveló que desde que se publicó el video de “Lady Racista”, su expareja y madre de su hijo no ha podido salir a la calle. Esto ya que explicó, tanto Ximena Pichel, como su hijo, tendrían temor a posibles represalias por haber agredido a un agente de tránsito, por lo que se han visto orillados a permanecer en su casa y sin saber cuándo podrán retomar su vida con normalidad.

“Están bien espantados. No quiere salir, están resguardados los dos. Yo le decía a mi hijo que se viniera aquí conmigo y que alguna amiga se quedara con su mamá, pero obviamente ahorita mi hijo está aterrado, de que no sabe qué le va a pasar a la mamá. Y eso lo tiene muy inquieto, muy mal, no duerme”, apuntó el actor mexicano, quien incluso pidió una disculpa a nombre de su hijo.

En cuanto a si ya pudieron discutir qué van a hacer para calmar la situación o cuál será su siguiente paso para evitar que su imagen siga desmoronándose, Beas señaló que todavía no hablan de eso. También, admitió que la conducta de su expareja no es normal y coincidió en que necesita mejorar para que esto no se vuelva a repetir.

“Desgraciadamente, no estoy en comunicación con ella desde hace poco más de un año, por problemas con la educación de mi hijo. Pero yo creo que ya voy a tener que hablar con ella para quitar este círculo vicioso que se está haciendo. Realmente me preocupa, ella no es una mala mujer, yo creo que rebasó sus límites. A lo mejor es algo que la rebasa, es algo que necesita ayuda profesional, que ella se dé cuenta, porque no, no se da cuenta de que daña a los demás con sus actitudes”, mencionó el actor, que en una de sus declaraciones, admitió que no tiene los mejores recuerdos del romance que tuvo con la argentina.

¿Ximena Pichel se irá de México después de su escándalo como ‘Lady Racista’?

A pesar de que en redes sociales se han generado discusiones entre internautas donde se menciona que la modelo debería ser expulsada del país por comportarse de manera agresiva con figuras de autoridad, de momento esto se trata solo de suposiciones hechas directamente por los usuarios. Por lo que no hay ninguna información oficial que avale la posibilidad de que Ximena Pichel ya no pueda permanecer en territorio mexicano por estas polémicas grabaciones.

Asimismo, las instancias legales encargadas de prevenir y erradicar el racismo y la discriminación, no se han pronunciado sobre la situación de “Lady Racista”, que hace unos días fue exhibida agrediendo a una mujer.