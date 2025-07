Irina Baeva hizo una preocupante petición para proteger su integridad: ¿qué pasó?

Después de un año involucrada en diversos escándalos a raíz de su separación con Gabriel Soto, Irina Baeva enfrenta un nuevo problema: el acoso mediático que asegura, un abogado está ejerciendo para dañarla. Derivado de esta complicada situación, la actriz rusa decidió escalar el asunto a lo legal y compartió qué estrategia tiene prevista para salir bien librada y cuidar su tranquilidad.

Irina Baeva quiere frenar los ataques de un abogado que podría estar hostigándola

Durante un reciente encuentro con los medios y retomado por las cámaras de “Ventaneando”, Irina Baeva dio a conocer que está buscando interponer medidas de protección para que un abogado que trabajó para ella en el pasado, no pueda seguir hostigándola. Este movimiento estaría motivado en los ataques mediáticos que afirma, ha recibido por culpa de los señalamientos del letrado, quien se encargó de contar datos erróneos sobre su relación profesional.

“Yo contrato a un abogado, y de pronto, después de años de no comunicarse conmigo por ninguna vía, ni oficial, de ninguna forma, de pronto empiezo a recibir insultos. Más bien son agresiones, ataques de violencia, además todo a través de los medios”, comentó la joven artista.

#LoVisteEnVentaneando: Irina Baeva pide medidas de protección contra el abogado Gustavo Herrera por violentarla en los medios. 🤨 💬#Ventaneando por #AztecaUNO 📺 pic.twitter.com/CVE0A4djIX — Ventaneando (@VentaneandoUno) July 9, 2025

En cuanto a las afirmaciones de su exabogado, en donde afirma que ella y Gabriel Soto ganaron un proceso legal en contra de Laura Bozzo gracias a él, Irina Baeva señaló que jamás ha recibido notificaciones legales y por eso es que le sorprende que la acusen de simplemente desaparecer.

“Yo nunca he recibido ningún requerimiento oficial, ninguna notificación por mensaje de texto, ni una llamada telefónica, ni un correo electrónico por parte del señor. Pero lo que sí he recibido, son estos mensajes, esta discriminación, estas agresiones de la nada”, apuntó.

Hasta el momento, el profesional no ha respondido públicamente a estas declaraciones en donde la antagonista de “La historia de Juana” se deslindó de las acusaciones en su contra y se atrevió a compartir lo que está pasando.

¿Qué dijo el abogado de Gabriel Soto sobre Irina Baeva?

Aunque Gustavo Herrera trabajó tanto para Gabriel Soto como para Irina Baeva, en los últimos meses solo se ha dedicado a hablar sobre ella de manera despectiva. Así lo hizo en una charla con el programa de YouTube “Kadra Paparazzi”, donde se refirió a la actriz con comentarios que pusieron en duda su honorabilidad y usando una fuerte polémica de su pasado sentimental.

“Ya sabes, les gustan los recalentados. Ella (Irina) no me ha pagado ni un peso, ni he tenido comunicación con ella desde que me firmó la demanda”, expresó el litigante en días pasados.

Cabe mencionar que en esta plática, también se burló de Ninel Conde por la vez que se equivocó al pronunciar una palabra, error que le costó varias burlas y chistes a su nombre. Sin embargo, la conocida como “Bombón Asesino” no ha hecho pronunciamientos respecto a este tema, ni ha dado a conocer si tiene contemplado emprender acciones legales.