¿Lucía Méndez realmente tuvo romance con El Tigre Azcárraga como muestra serie de Chespirito?

La serie ‘Chespirito: sin querer queriendo’ ya estrenó su sexto capítulo, que ha mostrado la historia de Roberto Gómez Bolaños.

Hay varios momentos impactantes dentro del episodio, y algunos que generan nostalgia, como la entrevista que el elenco otorgó al periodista Jaime Almeida. La producción de ‘Chespirito’ recreó a la perfección aquella entrevista, cuyo video original, te compartimos en nuestras redes sociales:

Pero llamó la atención la aparición de una estrella de Televisa dentro de las escenas donde aparece Pablo Cruz como Roberto Gómez Bolaños. Se trata de Lucía Méndez, quien aparece personificada como una mujer voluptuosa que entra rápidamente a la oficina de ‘Ernesto Figueras’ personaje que funge como la representación de Emilio Azcárraga Milmo, conocido como El Tigre, quien fuera artífice de la expansión de Televisa, el consorcio mediático más grande del mundo hispanohablante.

En las dos escenas donde aparece, le llaman “Lucía”, por lo que el público rápidamente la reconoció como Lucía Méndez, y comenzaron los cuestionamientos sobre ¿qué hacía en la oficina del jefe del canal? De hecho, saluda a Chespirito efusivamente y le deja marcado un beso.

Cabe mencionarse que una de las secretarías de las escenas es personificada por la mismísima María Antonieta de las Nieves, la original Chilindrina, como una participación especial dentro de la serie.

¿Lucía Méndez tuvo un romance con Emilio Azcárraga Milmo ‘El Tigre’?

Lucía Méndez habló del asunto en un par de ocasiones con Adela Micha. Primero no quiso confirmar qué fueron, al decir: “De alguna forma no era tan fácil, era el patrón, yo era muy jovencita, me daba miedo, era imponente (...) era un patriarca, era lo máximo en Televisa, qué tipazo”.

Sin embargo, en otra ocasión se sinceró sobre su romance, aunque nuevamente, no quiso determinar si fueron novios, o no.

“No te puedo decir que sí ni no, pero te puedo asegurar que fue sincero. Fue un gran amor, un señorón, una persona que me ayudó cuando murió mi padre a mis 20 años. Me formó, me hizo fuerte, me dio la oportunidad de muchas cosas y fue un gran amor, algo que marcó mi vida para siempre. Era un tipazo, y realmente fue una relación fue muy padre. Nos llevábamos muy bien, a pesar de las diferencias de edades”.