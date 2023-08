Cuando Wendy Guevara fue detenida y estuvo en prisión

Antes de ser famosa, Wendy Guevara pisó la cárcel.

Wendy Guevara se coronó con la ganadora absoluta de la primera temporada de LCDLFM al obtener 18.2 millones de votos a su favor, dejando atrás a Nicola Porcella, Poncho de Nigris, Sergio Mayer y Emilio Osorio.

Durante su paso por ‘La casa de los famosos México’, Wendy Guevara abrió su corazón al compartir varios detalles de su vida, como cuando su papá habló con ella sobre su orientación y el abuso que sufrió en su casa.

“Mi papá golpeaba a mi mamá, nos golpeaba… Mi papá me sentó y me dijo: ‘Quiero decirte algo, ya sé, ya todos sabemos ¿eres gay, verdad?’. Yo nunca dije nada, me quedé en una silla con un miedo, horrible. Me dijo: ‘Yo ya sé que eres gay, que te atraen los muchachos, yo lo único que te voy a pedir es que no te vistas de mujer’. Y era lo que yo más añoraba”.

La integrante de ‘Las Perdidas’ contó cuando la detuvieron y estuvo encarcelada varios días en su natal León de Los Aldama, Guanajuato.

“Trabajaba en la noche en la esquina y ahí en León no te dejan ejercer la prostitución, ahorita ya es más fácil. Pero en ese tiempo nos trataban más mal y me acuerdo que me llevaron a la cárcel con mis amigas. Duré ese día 48 días en la cárcel, en los separos, tenía hambre, me salió un chin.. de barba y entré bien maquillada, con mucha plasta. Llegué y me tomaron mi foto para entrar a mi celda. Me acuerdo que salimos y caminamos y otros no”.

Wendy también narró cuando un sujeto abusó de ella y fue a parar al Ministerio Público.

“Cuando me violaron sí fue distinto, fue un muchacho ya mayor de edad y cómo yo era un chavito gay muy afeminado, entonces el chavo me violó fuerte, me sacó sangre y todo”.

La querida influencer señaló que lo más traumático de su experiencia fue cuando llegó la policía y se la llevaron pues dijo que los doctores la revisaron y le tocaron su partes íntimas.

“No sé qué me traumó más, si eso o tres doctores. Yo temblaba del miedo, de lo que había pasado o los golpes, mi tía se peleó con la mamá del chavo y yo temblaba, era un compañero de la escuela de mi hermana, ya era mayor”

La ‘Wenchis’ dijo que a su agresor lo metieron a la carcel, pero después de unos días lo dejaron libre y ella tenía miedo de decirle a su papá lo que le había pasado, pues pensaba que le iba a pegar y recordó que ese terrible episodio en su vida provocó que se hiciera del baño en la cama hasta los 13 años.

“Le decía a mi tía: ‘No le digas a mi papá porque me va a pegar’. Yo de niño temblaba, volteaba a ver tanta luz blanca, oriné la cama hasta los 13 años”.