Suscríbete
Famosos

Cristian Castro estará un mes y medio sin hacer nada... sólo ver el Mundial de futbol

El cantante fue elegido en vez de un futbolista para hacer un importante anuncio de dónde ver los 104 partidos

Enero 15, 2026 • 
Alejandro Flores
cristina castro mundial futbol.jpg

Cristian Castro promueve el Mundial

Instagram

Lo que empezó como una broma, se ha convertido en un fenómeno viral.

“Yo lo que hago en mi casa es hacer nada”, dijo de pronto Cristian Castro en varios programar argentinos durante una gira de promoción por Sudamérica.
“Pero ¿qué es hacer nada?”, preguntaron algunos de los periodistas que trataron de darle profundidad a la frase.
Cristian no se dejó llevar por ninguna tentación filosófica y respondió: “Hacer nada es hacer nada”.

Ahora Cristian fue contratado por ViX la única plataforma que tendrá todos los partidos del Mundial del Futbol; y lo contrató para eso: hacer nada durante el mes y medio dura la competencia.

Sigue leyendo:
ALICIA VILARREAL Y DULCE.jpg
Famosos
Alicia Villareal enterneció con su desgarradora despedida para Dulce: el VIDEO viral
Diciembre 26, 2024
 · 
Judith Martínez
alicia villarrreal navidad cibad hernandez.jpg
Famosos
Alicia Villarreal presume su primera Navidad con su novio Cibad Hernández
Diciembre 24, 2025
 · 
Alejandro Flores
Cruz Martínez y Alicia Villarreal.jpg
Famosos
Ni una ni dos: ¿cuántas veces denunció Alicia Villarreal a Cruz Martínez?
Mayo 12, 2025
 · 
Pamela Rodríguez
alicia villarreal cruz martinez divorcio
Famosos
Se confirman cargos por los que Alicia Villarreal denunció a Cruz Martínez
Febrero 21, 2025
 · 
TVyNovelas

En un comercial estrenado este 15 de enero, se aprovecha el absurdo de su frase para prometer lo que anhela todo aquel aficionado que vive la intensidad del futbol: sentarse en el sillón a ver lo 104 partidos del Mundial que será en México, Estados Unidos y Canadá.

“Espera, no hagas nada”, dice el cantante vestido con bata de seda verde que da la impresión de ser alguien que, en efecto, se prepara para hacer nada.

Luego de anunciar el precio del “Pase Mundialista de ViX” (499 pesos por los 104 partidos), Castro hace una broma:

"¿Saben por qué me contrató ViX a mí y no a un futbolista? Porque soy experto en hacer nada: un Messi y medio sin hacer nada”

Cristian Castro Copa Mundial FIFA 2026
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Jorge-D'Alessio.jpg
Famosos
Jorge D’Alessio recuerda cuando quiso vivir con su mamá y ella lo mandó a un internado a Canadá a los 13 años
Enero 15, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Paco-de-la-O.jpg
Famosos
Paco de la O abre la herida sobre su divorcio con Gaby Platas marcado por INFIDELIDAD y agresiones
Enero 15, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Ari-Telch-mamá.jpg
Famosos
Ari Telch da emotiva y triste despedida a su madre
Enero 15, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Federica-Quijano.jpg
Famosos
Federica Quijano de ‘Kabah’ sufre accidente doméstico y terminan colocándole injerto de cadáver
Enero 15, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Boda-cadáver.jpg
Viral
Se casa con el cadáver de su novio luego de que su familia lo ASESINARA; pide castigo para su padre y hermano
La pareja fue separada de forma violenta tras un altercado que terminó con la muerte del novio.
Enero 15, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Julio Iglesias. Foto: Getty Images
Famosos
Julio Iglesias reaparece tras denuncias de AGRESIÓN SEXUAL en su contra y ya prepara su defensa
Autoridades en España investigan las denuncias de abuso sexual de dos mujeres.
Enero 15, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Martha-Higareda.jpg
Famosos
Martha Higareda llora al recordar que una de sus gemelas no podía respirar al nacer: “Vamos bebé, quédate”
La actriz narró su experiencia en el parto, donde una de sus hijas enfrentó problemas respiratorios.
Enero 15, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Esposa-muerta-silla-de-ruedas.jpg
Viral
Hombre intenta abordar un avión con el CADÁVER de su esposa en una silla de ruedas
El caso provocó conmoción entre los pasajeros y trabajadores del aeropuerto.
Enero 15, 2026
 · 
Ericka Rodríguez