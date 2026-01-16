Cristian Castro estará un mes y medio sin hacer nada... sólo ver el Mundial de futbol

Lo que empezó como una broma, se ha convertido en un fenómeno viral.

“Yo lo que hago en mi casa es hacer nada”, dijo de pronto Cristian Castro en varios programar argentinos durante una gira de promoción por Sudamérica.

“Pero ¿qué es hacer nada?”, preguntaron algunos de los periodistas que trataron de darle profundidad a la frase.

Cristian no se dejó llevar por ninguna tentación filosófica y respondió: “Hacer nada es hacer nada”.

Ahora Cristian fue contratado por ViX la única plataforma que tendrá todos los partidos del Mundial del Futbol; y lo contrató para eso: hacer nada durante el mes y medio dura la competencia.

En un comercial estrenado este 15 de enero, se aprovecha el absurdo de su frase para prometer lo que anhela todo aquel aficionado que vive la intensidad del futbol: sentarse en el sillón a ver lo 104 partidos del Mundial que será en México, Estados Unidos y Canadá.

“Espera, no hagas nada”, dice el cantante vestido con bata de seda verde que da la impresión de ser alguien que, en efecto, se prepara para hacer nada.

Luego de anunciar el precio del “Pase Mundialista de ViX” (499 pesos por los 104 partidos), Castro hace una broma: