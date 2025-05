¡Conmoción total! Un querido músico murió en un terrible accidente automovilístico: ¿qué pasó?

El mundo del merengue está de luto tras conocerse la trágica noticia de la muerte de Franklin The Boss, uno de los artistas más representativos del merengue urbano de República Dominicana. El músico falleció en un impactante accidente de tránsito en Carolina del Norte, Estados Unidos , lo que causó conmoción tanto entre sus seguidores como en la comunidad artística.

¿Cómo ocurrió el accidente en el que murió Franklin The Boss?

El accidente tuvo lugar la madrugada del domingo 11 de mayo de 2025, en la ciudad de High Point, Carolina del Norte. De acuerdo con reportes de medios locales como Fox 8 WGHP y Sandhills Sentinel, el siniestro ocurrió a las 2:20 a.m. y tuvo un desenlace fatal.

Según las autoridades, el artista, cuyo nombre real era José Altagracia de León Corcino, conducía un Honda Odyssey 2005 en dirección norte por la US 29. Al mismo tiempo, un joven identificado como Rolando Ventura Alberto, de 19 años, manejaba un Chevy Cruze 2017 en sentido contrario, es decir, hacia el sur por los carriles en dirección norte. El resultado fue un violento choque frontal.

Ambos conductores fallecieron en la escena del accidente , y hasta el momento se desconoce si el exceso de velocidad, el consumo de alcohol o alguna distracción fueron factores que contribuyeron al choque. El Departamento de Policía de High Point continúa investigando.

El cantante de merengue José Altagracia de León Corcino, conocido como Franklin The Boss, perdió la vida supuestamente en un aparatoso accidente de tránsito en el condado de Harnett (Estados Unidos)...



¿Cómo reaccionó el mundo del merengue ante su muerte?

La partida de Franklin The Boss ha causado un profundo impacto en el medio musical. Apenas el mes anterior, la comunidad del merengue ya había sufrido la pérdida de Rubby Pérez, y este nuevo golpe ha sumido al género en una etapa de duelo colectivo.

A través de redes sociales, artistas, seguidores y medios dominicanos han expresado su pesar. En su cuenta de Instagram, los comentarios se han llenado de mensajes de despedida y agradecimiento por la música creada, así como de incredulidad ante su partida.

Hoy con la muerte de Franklin The Boss, la música dominicana vuelve a sufrir un golpe letal.



Félix Cumbe (11 de febrero)



Diomedes Núñez (9 de marzo)



Rubby Pérez (8 de abril)



Franklin The Boss (11 de mayo)



¿Dónde vivía Franklin The Boss y qué hacía actualmente?

Aunque nació en Guayabal, Azua, en República Dominicana, Franklin se había radicado en Greensboro, Carolina del Norte, desde donde continuaba trabajando en su carrera musical. A lo largo de su vida, mantuvo una fuerte conexión con la comunidad dominicana en el extranjero y promovía activamente el merengue como parte esencial de la cultura caribeña.

En 2024, el artista lanzó su álbum “El concepto, Vol. 3”, una producción que fusionaba merengue y bachata. En sus plataformas digitales también se encontraban recopilatorios como “El concepto” y “El concepto 2.0", que resumen lo mejor de su trayectoria musical.

¿Cuáles fueron los últimos mensajes de Franklin The Boss en redes?

En sus últimos días, Franklin The Boss compartió mensajes cargados de orgullo por su identidad como merenguero. En una publicación escribió: “Atención: ser merenguero es más que una cultura!, se lleva en la sangre. Experto mentiroso, me gusta y me identifico mucho con este tema jajaja.”

Este tipo de publicaciones demostraban su amor por el género y su compromiso con mantenerlo vigente, especialmente en tiempos donde otros estilos dominan las listas.

¿Quién era Franklin “The Boss”?

Franklin The Boss era un cantante, compositor, productor y arreglista con una visión clara sobre el merengue moderno. Nació en Guayabal, Azua, en República Dominicana y desde joven mostró inquietudes artísticas, pero fue en la década del 2000 cuando su carrera despegó con fuerza.

Líder de la agrupación “The Boss”, impuso un estilo fresco y urbano que conectó rápidamente con la juventud. Canciones como “La mantequilla”, “El loco”, “Tu vigilante enamorado” y “No me quiero enamorar” se convirtieron en éxitos tanto en República Dominicana como en comunidades latinas de Estados Unidos.

También colaboró con figuras destacadas como Kinito Méndez, donde mostró su versatilidad como músico. A lo largo de su carrera, Franklin se mantuvo fiel a sus raíces y a la esencia del merengue, incluso mientras exploraba nuevas fusiones.

Su talento, carisma y constancia lo convirtieron en una figura muy respetada dentro y fuera del escenario. Su legado musical queda plasmado en una discografía que seguirá siendo parte de la identidad cultural dominicana.