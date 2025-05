¡Conmoción! Detienen a una famosa conductora de televisión y modelo mexicana: ¿qué pasó?

La detención de Gloria María, reconocida conductora y modelo mexicana, sorprendió a sus seguidores y generó una gran polémica en redes sociales. El hecho, que ocurrió recientemente en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, causó revuelo en medios nacionales e internacionales debido a la popularidad que ha ganado la conductora a través del programa “Las Favoritas”.

¿Por qué detuvieron a Gloria María?

Gloria María, famosa por su participación en el programa de televisión “Las Favoritas”, fue detenida por autoridades del municipio de San Nicolás, Nuevo León, acusada presuntamente por alterar el orden público. Aunque inicialmente los detalles eran limitados, se confirmó que la conductora había sido arrestada el miércoles 21 de mayo, en horas de la tarde.

Poco después de su detención, se difundió en redes sociales una fotografía donde aparece bajo custodia policial, lo que rápidamente la convirtió en tendencia, además de provocar especulaciones sobre lo ocurrido.

Detuvieron policías a Gloria María Torres, modelo y conductora de televisión, mejor conocida como "La Vacuna", del programa de Multimedios "Es Show".



En San Nicolás de los Garza, Nuevo León, fue capturada por alteración del orden. Luego de unas horas ante el Juez Cívico, salió… pic.twitter.com/hF4EZoRqgq — José Luis Morales (@JLMNoticias) May 22, 2025

¿Cuál fue la reacción de Gloria María tras ser detenida?

Luego de obtener su libertad tras el pago de una fianza, Gloria María decidió utilizar sus redes sociales para abordar el incidente. A través de historias en Instagram, compartidas con sus más de 170 mil seguidores, mostró su reacción frente al escándalo que generó su detención.

La modelo publicó un video musicalizado con una canción de Jenni Rivera, de esta forma exponía que estaba consciente del impacto mediático que había generado. Con humor, Gloria María también reaccionó a la fotografía que se había viralizado, mencionando: “Si hubiera sabido que me iban a filtrar esa fotografía, me hubieran avisado para retocarme, me sale el cabello muy despeinado”.

En la misma publicación prometió que próximamente ofrecerá su versión detallada de los hechos, para dejar claro que piensa tomar medidas legales para aclarar todo lo ocurrido y proteger su imagen pública.

Gloria María tomó a broma la filtración de la noticia pero más tarde, hizo responsable a Adrián Urrutia Álvarez si algo le pasa INSTAGRAM

¿Quién es Gloria María, la conductora que generó polémica?

Gloria María es una conductora y modelo que ha alcanzado gran popularidad en Nuevo León y en diversas regiones de México gracias al programa televisivo “Las Favoritas”. Conocida también como “La Vacuna”, Gloria María se ha ganado el cariño del público gracias a su carisma y participación constante en redes sociales, donde habitualmente muestra su faceta como modelo.

La joven conductora ha construido una comunidad digital significativa, lo cual explica el alto nivel de atención mediática que recibió su reciente detención. Sus seguidores, acostumbrados a verla activa y alegre, quedaron sorprendidos ante la noticia, así se ha incrementado la expectativa sobre su versión oficial de lo sucedido.

¿Cómo reaccionaron las compañeras de Gloria María?

Ante la conmoción mediática, las compañeras de Gloria María del programa “Las Perdidas” expresaron públicamente su apoyo y tranquilidad, además de confirmar que la conductora se encontraba bien tras el incidente. Sus compañeras intentaron suavizar la polémica, al asegurar que todo había sido un malentendido y destacaron que Gloria María estaba en buen estado emocional y físico.

Giselle Sampayo, otra conductora que fue detenida en Nuevo León

Este incidente recuerda el caso reciente de Giselle Sampayo, otra figura televisiva de Nuevo León que también fue detenida en circunstancias similares durante 2025. Al igual que Gloria María, Sampayo recuperó su libertad rápidamente tras pagar una fianza y logró deslindarse legalmente de cualquier delito.

Estos incidentes, aunque aparentemente aislados, sugieren un patrón o una particularidad en la región de Nuevo León respecto a las figuras públicas y los encuentros con las autoridades. Si bien cada caso es único y obedece a circunstancias específicas, la recurrencia de detenciones de personalidades televisivas en la misma área geográfica puede generar preguntas sobre el ambiente en el que se desenvuelven o sobre la visibilidad que tienen ante las autoridades locales.

El hecho de que ambas conductoras fueran liberadas tras pagar fianza y, en el caso de Giselle Sampayo, quedara exenta de delitos, podría indicar que las detenciones se debieron a faltas administrativas o incidentes menores que no escalaron a cargos criminales graves.