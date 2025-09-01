Suscríbete
Comunicado de los Aguilar confirma que se quisieron desquitar con Emiliano en post del perro

La guerra de mensajes sigue entre los Aguilar

August 31, 2025 • 
Alejandro Flores
pepe aguilar perro.jpg

El perro Gordo “publicó” un comunicado

La publicación de la foto del perro de Pepe Aguilar burlándose de su hijo mayor Emiliano desató un pleito en el que el más perjudicado ha sido nada menos que ¡el perro!

Esta mascota es un pug negro que comenzó a ganar notoriedad al aparecer en eventos públicos junto con Pepe y sus dos hijos menores Ángela y Emiliano.
Con la intención de hacerlo viral, Pepe Aguilar decidió crearle una cuenta de Instagram para simular que el Gordo (así se llama) publicaba sus aventuras y desventuras... y también burlas hacia Emiliano.
Por lo menos, esto último sucedió el viernes, cuando en el perfil de El Gordo apareció una foto montada en el fondo que Emiliano Aguilar suele utilizar para sus publicaciones.
Este domingo tuvo que recular: publicó un largo comunicado en el que explica lo que sucedió con ese mensaje al que califica como “un meme” y “un error”. Todo redactado como si el perro hubiera tomado el teléfono, abierto la aplicación, montado las fotos y dado click en “enviar”.

perro emiliano aguilar burla.png

La polémica imagen publicado por los Aguilar contra Emiliano

El origen del pleito

Desde hace un mes, Pepe y Emiliano han intercambiado acusaciones y señalamientos acerca de su pasado y de las razones por las que están distanciados casi desde que nació Emiliano.
Pepe Agiilar dijo en una entrevista con Pati Chapoy que fue la madre de Emiliano la que un día decidió llevarse al niño junto con el coche y los muebles: “Tuve que empezar de cero”, dijo el cantante.
El hijo mayor de Pepe, producto de su primer matrimonio, publicó un video para negar esa versión y advirtió que no permitiría que nadie hable mal de su madre, a quien le debe todo.

Famosos
Famosos
Las acusaciones siguieron con mensajes en redes sociales en los que comenzaron a usar la imagen de el Gordo: los Aguilar montaron la foto del perro en una foto donde originalmente estaba Emiliano. Él respondió con un montaje de la cara del pug en una foto familiar de Pepe con sus otros hijos.

La culpa es del perro “Gordo”

Entonces vino el comunicado “publicado” por el perro.

“Quiero ofrecer una disculpa por el post que sibí, que evidentemente ofendió a miembros de mi familia”, empieza el texto.

Luego, en el comunicado se explican las razones por las que se burlaron de Emiliano y quién fue el responsable:

“Al inicio esta cuenta la manejaba mi papá (Pepe Aguilar). Luego, un equipi me empezó a ayudar con las publicaciones. Que quede claro. Yo soy el que ladra aquí, pero no siempre tengo la patita puesta en todo lo que suben”.

Aunque aceptó su error, insistió en señalar a Emiliano por haber tirado la primera piedra:

“Me enojé de ver a mi hermano hablar mal una y otra vez de mis otros hermanos... y de mi papá. Me dije: “si él lo hace, yo también pudo hacerlo”. Y ahí me equivoqué”.

WhatsApp Image 2025-08-31 at 6.59.51 PM.jpeg

El texto resultó, sin embargo, contraproducente porque las respuestas en ese mismo mensaje fueron en su mayoría de críticas

“Mejor se hubieran quedado callados. La ridiculez en su máxima expresión. Usan un perro para justificarse. Todo eso lo escribió el perrito”, fueron algunos de los mensajes que se pueden leer en la publicación de el Gordo.

WhatsApp Image 2025-08-31 at 6.59.51 PM.jpeg

Los usuarios recordaron que el año pasado, con la intención de defender a su hija Ángela Aguilar, Pepe público una foto de él abrazando al perro, quien usa un suéter con la leyenda: “El ciber bullyng no es chido”.

PEPE AGUILAR Emiliano Aguilar
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
Famosos
Famosos
Famosos
Famosos
Series y Cine
Viral
