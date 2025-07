¿Indirecta para Pepe Aguilar? El emotivo VIDEO de Emiliano Aguilar que muestra cómo se lleva con su hija

Hace unas semanas, Pepe Aguilar tuvo una entrevista con Pati Chapoy en donde aceptó que todavía no conoce a su nieta Ángela a pesar de que ella ya tiene 3 años, lo que reavivó el debate sobre el distanciamiento del cantante de regional mexicano con su hijo mayor.

Al parecer, el alejamiento sí existe y sería por razones mucho más serias de lo que dice esta dinastía, y es que primero Emiliano optó por felicitar a su padrastro por el Día del Padre , luego se enfrascó en una “guerra de indirectas” con su hermano Leonardo y ahora publicó un mensaje con el que, aseguran, “volvió a ponerle el dedo en la llaga” a Pepe Aguilar... ¿será?

¿Qué mensaje le dedicó Emiliano Aguilar a su hija Ángela?

Hace unas horas, Emiliano Aguilar sorprendió a sus 445 mil seguidores de Instagram con la publicación de un dulce video en el que, además de presumir todo lo que su hija Ángela creció en los últimos meses, mostró cómo intenta estar cerca de la pequeña a pesar de que no siempre puede por sus compromisos en la música.

“NO ME JUZGA , NO VE LA PERSONA MALA QUE ERA, NO ME TIENE MIEDO, PARA ELLA SOY SU TODO Y ELLA PARA MÍ ES MI TODO, MI RAZÓN DE VIVIR” escribió Emiliano en parte de su amoroso mensaje.

El rapero presumió cómo, aunque a veces no puede convivir con su hija, siempre se las arregla para estar cerca de ella: en esta ocasión, por ejemplo, la pequeña Ángela ve a su papá a través de una transmisión en vivo y besa la pantalla del celular en un enternecedor gesto de cariño.

Emiliano Aguilar se sinceró y reveló que, aunque le duele no poder estar siempre al lado de su hija por sus compromisos en la música urbana, su amor por ella es infinito y nunca la abandonará.

“HAY VECES QUE NO PUEDO ESTAR MUCHO CON ELLA POR ESTA VIDA DE “ARTISTA” QUE ESCOJI Y ME CAGA… PERO ELLA ES MI LUZ EN ESTE MUNDO DE OBSCURIDAD, TE QUIERO MUCHO”, finalizó el mayor de los hijos de Pepe Aguilar.

¿Emiliano Aguilar le mandó un “mensajito” de reproche a Pepe Aguilar?

Aunque el video de Emiliano Aguilar le dio una dosis extra de ternura a sus fans este fin de semana, la tierna grabación de su hija también desató una lluvia de especulaciones en redes sociales ya que muchos internautas consideraron que el rapero, de forma muy disimulada, le echó en cara a Pepe Aguilar su ausencia como papá cuando él era niño.

Aunque la mayoría de los seguidores del músico urbano radicado en Los Angeles, California, alabaron a la bebé e incluso aseguraron que se parece a su famosa tía Ángela Aguilar, otros consideraron que Emiliano todavía tiene muchas heridas por sanar y, por ello, supuestamente le mandó otra indirecta a su papá quien, por cierto, todavía no conoce a la pequeña a pesar de que es su única nieta.

“Ya me hicieron abuelo, ya me hizo abuelo mi hijo mayor, Emiliano. No conozco a la niña porque no me habla el güey”, afirmó Pepe en cierta parte de su charla con Pati Chapoy que tuvo lugar a mediados de junio del 2025.

¿Algún día Pepe Aguilar y Emiliano limarán asperezas? Por el momento cada quien se mantiene concentrado en sus proyectos musicales y, por lo tanto, es difícil que el ansiado acercamiento ocurra.