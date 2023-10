¿Cómo y por qué inició la polémica entre Poncho de Nigris y Adal Ramones?

Poncho de Nigris tiene una mala relación con Adal Ramones que, aunque existe desde hace varios años, fue retomada en las redes sociales luego de un video en vivo en donde Poncho no dudó en emitir crueles comentarios contra Adal, ¿cómo fue que surgió la polémica entre ambos famosos?

Fue a través de un live que Poncho de Nigris explotó de nueva cuenta contra Adal Ramones al asegurar que “nadie lo quiere”, al tiempo que recordó el presunto mal trato que habría recibido por parte de Ramones cuando fue a su programa “Otro rollo”. Estas fuertes declaraciones no fueron ignoradas por los internautas, quienes no dudaron en opinar sobre el tema.

Incluso, durante su estancia en “La casa de los famosos México”, Poncho de Nigris se lanzó fuertemente contra Adal: “Es una m... de persona, por eso todo lo que hace; programas y proyectos le va mal, porque fue m..., fue una m... de persona, y cuando lo vea, se lo quiero decir en la cara, y quiero que me diga por qué lo hizo, nunca lo entendí”, aseguró De Nigris en aquella ocasión.

La polémica fue reavivada recientemente; sin embargo, no es la primera vez que suceden estos fuertes cruces de declaraciones. ¿Cómo y por qué comenzó el conflicto de Poncho de Nigris con Adal Ramones?

ASÍ COMENZÓ EL CONFLICTO ENTRE ADAL RAMONES Y PONCHO DE NIGRIS

Fue en el podcast del comediante Sergio Mejorado que Poncho De Nigris narró cómo comenzó el pleito que ha sostenido con Adal Ramones a lo largo de todos estos años, y es que al parecer, el conductor habló muy mal del influencer en uno de sus programas:

“Adal Ramones dijo ahí muchas cosas, se soltó, hay un video por ahí que hace poquito vi y me calenté"

“ Adal Ramones dijo ahí muchas cosas, se soltó, hay un video por ahí que hace poquito vi y me calenté, pero ya no lo he vuelto a ver, nunca lo he visto, espero no verlo”, recordó De Nigris en aquella ocasión; además, el influencer señaló que tuvo otro motivo para detestar a Adal.

Cuando Poncho de Nigris salió de “Big Brother”, el reality show que le dio la fama, tuvo una entrevista en el programa “Otro Rollo” con Adal Ramones que no le agradó, y es que de acuerdo con el influencer, el conductor lo trató muy mal en aquella ocasión:

“Fui a Otro Rollo, me entrevistó y siempre tratándose de burlar, siempre minimizando”

“Cuando salí de ‘Big Brother’ también fui a Otro Rollo, me entrevistó y siempre tratándose de burlar, siempre minimizando”, aseguró Poncho de Nigris en el podcast.

¿QUÉ HA DICHO ADAL RAMONES SOBRE LOS ATAQUES DE PONCHO DE NIGRIS?

Adal Ramones, por su parte, ha optado por “pintar su raya” sobre este tema y no entrar en polémicas con Poncho de Nigris.

En un reciente encuentro que tuvo con reporteros, Adal Ramones sostuvo que mantendrá una posición neutral con Poncho, sin llegar a los insultos:

“Imagínate que yo me ponga al tú por tú, no con esta persona o con las otras personas, entonces se vuelve una guerra de qué, y si algo he yo evitado es estar yo a los dimes y diretes con alguien, jamás en la vida”, aseguró el conductor, quien dio por finalizado este tema de forma tajante.