Cómo votar en ‘La Casa de los Famosos All Stars’: el único método de votación y quienes pueden hacerlo

El juego comenzó y avanza con mucha sazón y polémicas, lo que será determinante para la continuidad de los jugadores dentro del reality. ¿Dónde votar a los nominados de ‘La Casa de los Famosos All Stars’ ?Los seguidores del reality pueden votar en línea a través de Telemundo.com/LaCasaDeLosFamosos.

Para participar, es necesario contar con un identificador único y seguir los enlaces en la página oficial del programa. Cada persona podrá emitir un voto por día durante la ventana de votación establecida, peor mucha atención, porque no todos podrán votar en ‘La Casa de los Famosos All Stars’ .

Estos son los nominados de la primera semana de La Casa All Stars Instagram

La votación está disponible para residentes de los 50 estados de EE.UU., el Distrito de Columbia y Puerto Rico. El proceso es gratuito, aunque podría implicar cargos por uso de datos si se realiza desde un dispositivo móvil. “Las reglas y procedimientos están sujetos a cambios a discreción del productor”, según indica Telemundo.

¿Cuándo se puede votar por los nominados de LCDLFALLSTARS?

La primera ronda de votación de ‘La Casa de los Famosos All Stars 2025’ ya está abierta desde el pasado jueves 6 de febrero hasta el lunes 10 de febrero. Cada semana, los fans podrán votar por sus favoritos desde los jueves a las 21:45 hs ET hasta los lunes a las 20:00 hs. ET.

Los resultados de la votación se revelarán en los episodios en vivo del programa. Se recomienda consultar la programación local para no perderse ningún detalle de la competencia.

Empezó tu show favorito La Casa de los Famosos All Stars Instagram.

¿Quiénes son los primeros nominados?

En la primera semana de competencia, cinco participantes han sido nominados para abandonar la casa: Alejandra, Paulo, Zerboni, Adame y Uriel. La decisión final quedará en manos del público, que podrá votar para salvar a su favorito.

Esta edición All Stars reunió a grandes pero polémicas personalidades del entretenimiento, garantizando momentos de tensión, estrategia y mucha emoción. Con esta alineación, el programa promete ser una de las temporadas más explosivas de la franquicia.