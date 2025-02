Cecilia Galliano se sinceró y reveló cómo superó la ‘relación tóxica’ que tuvo con Gabriel Soto

Luego de que Cecilia Galliano se atrevió a admitir que todo el escándalo que pasó con Gabriel Soto por su supuesta relación prohibida sí se volvió algo dañino para ella, habló también acerca de cómo fue que decidió alejarse de su colega definitivamente y confesó la manera en que logró dejar atrás esta “relación tóxica” que se formó entre ellos.

Cecilia Galliano admitió cómo superó a Gabriel Soto y todo lo que pasaron juntos

Durante una reciente conversación con “Despierta América”, Cecilia Galliano habló de cómo fue para ella el tener que alejarse de Gabriel Soto debido a que ya no estaba aportándole nada bueno. “Cero le dí importancia, yo me alejo de todo lo que no me hace bien. Esto fue en diciembre, que me fui (a Argentina de vacaciones) y me alejé, porque yo sí me tengo que alejar. Y entonces lo pensé y me dí cuenta de que ya no quería seguir con eso”, externó la también actriz, que desde su ruptura con Mark Tacher no ha tenido otra relación pública.

¿Qué pasó entre Gabriel Soto y Cecilia Galliano? Así empezaron los rumores de su romance

A mediados de 2024, Cecilia Galliano y Gabriel Soto causaron furor tras protagonizar la puesta en escena “El precio de la fama”, pues se trató de un proyecto que los ayudó a fortalecer su amistad, al grado de que comenzó a especularse que entre ellos en realidad había un interés romántico. Si bien estas aseveraciones nunca se confirmaron, coincidieron con la inesperada ruptura de la relación de seis años que hasta esa momento el actor tenía.

Posteriormente, salieron a la luz una serie de fotos comprometedoras donde ambos artistas parecían presuntamente compartiendo un momento íntimo. No así, pese a todas estas “evidencias”, ninguno de los dos aceptó oficialmente que hubieran tenido algún tipo de desliz e incluso amenazaron con tomar medidas legales si su privacidad se seguía viendo amenazada.

Una obra de teatro habría sido crucial para que la chispa entre Gabriel y Cecilia se hiciera presente Instagram

Finalmente, hasta hace un par de semanas, la conductora de “La Casa de los Famosos México” señaló que el vínculo con el también modelo sí llegó a tornarse nocivo, tachándolo como algo tóxico. Por su parte, Gabriel Soto prefirió no volver a hablar del tema, una postura que en realidad tomó desde finales de 2024, cuando se concentró en hablar acerca de su boda secreta con Irina Baeva, algo que también habría molestado a la argentina y quedó evidenciado con sus explosivas declaraciones.