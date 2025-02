‘La Casa de los Famosos All Stars’: cuándo se cierra la votación y cuánto cuesta el voto

La votación de ‘La Casa de los Famosos All Stars’ esta abierta desde el jueves 6 de febrero hasta el lunes 2 de junio de 2025. Los fans del reality show podrán votar semanalmente después de cada anuncio de nominados, desde los jueves a las 9:45 p.m. ET hasta los lunes siguientes a las 8:00 p.m. ET, informó Telemundo.

Atención televidente, por que votar en línea por tu figura no tiene un costo adicional, pero puede implicar cargos estándar de acceso a Internet y tarifas de datos si se realiza desde un dispositivo móvil. El proceso y las reglas de votación están sujetas a cambios a discreción de la producción de ‘La Casa de los Famosos All Stars’. ¡Que no te tome por sorpresa!

Solo puedes hacer un voto por día en “La Casa de los Famosos All Star 2025". (Telemundo)

¿Cómo funciona la votación en ‘La Casa de los Famosos All Stars 2025’?

El proceso de votación sigue un sistema de ‘Ventanas de Votación’, lo que significa que los seguidores del reality solo pueden emitir sus votos dentro de los periodos establecidos semanalmente.

Por ejemplo, cada jueves, luego de que la Jefa anuncié los nominados, se abre la votación, que se cierra el lunes siguiente sbore las 20:00 hs ET. Esto permite que el público tenga varios días para apoyar a sus participantes favoritos y determinar quién sigue en la competencia.

Los resultados de cada ronda de votaciones serán revelados en los episodios del reality show. Es recomendable revisar la programación local para conocer los horarios de transmisión y estar al tanto de los avances de la competencia.

Los primeros nominados de “La Casa de los Famosos All Star 2025 fueron revelados. (Instagram @lacasadelosfamosostlmd)

Participantes de ‘La Casa de los Famosos All Stars 2025’

La edición All Stars de este reality reúne a una lista de famosos que prometen momentos intensos y mucha polémica. Entre los participantes del reality en su quinta edición se encuentran:

Niurka Marcos.

Laura Bozzo.

Lupillo Rivera.

Manelik González.

Salvador Zerboni.

Paty Navidad.

Uriel del Toro.

Carlos ‘Caramelo’ Cruz.

Valentina Valderrama.

Álvaro ‘Varo’ Vargas.

Aleska Génesis.

Carlos Chávez.

Alejandra Tijerina.

Alfredo Adame.

Julia Gama.

Nacho Casano.

Dania Méndez.

Luca Onestini.

Rosa Caiafa.

Rey Grupero.

Erubey de Anda.

Diego Soldano.

Paulo Quevedo

Con esta alineación de personalidades, la competencia dentro de ‘La Casa de los Famosos All Stars 2025’ promete ser una de las más explosivas y emocionantes de la franquicia. El público tendrá la última palabra al decidir qué celebridad merece llegar hasta la gran final.