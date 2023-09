¿Cómo se encuentra Edwin Luna tras ser bajado del escenario por llegada de hombres armados a su concierto?

Edwin Luna tuvo que ser bajado del escenario por un guardia de seguridad, durante un concierto de La Trakalosa de Monterrey, en Everett, Washington, debido a la supuesta presencia de hombres armados que llegaron al show.

Tiempo después, el cantante utilizó sus redes para pedirle disculpas a sus seguidores y explicar la información que le habían dado en ese momento la seguridad del lugar.

“Les pido una disculpa, muchas gracias a toda la gente de Everett, en realidad no sé bien qué pasó, pero llegaron los sheriff y me abrazó para sacarme corriendo del escenario. Más tarde les comento qué pasó”.

Sin embargo, hay versiones que circulan en redes que todo pudo haberse tratado de un montaje y que los músicos con los que cantaba Edwin no eran los de su banda La Trakalosa de Monterrey, sino músicos locales.

El esposo de Kimberly Flores dio más detalles en entrevista con el programa ‘De primera mano’.

“Estoy bien, gracias a Dios, ya voy camino a casa, estoy esperando un vuelo para regresar a Monterrey con mi esposa y mi familia. Fue algo muy rápido, no sé que fue exactamente lo que sucedió, estoy tranquilo, no me puse nervioso, no me asuste, porque en realidad no me di cuenta de cómo sucedió todo”.

“Yo estaba cantando, llevaba 45 minutos de show aproximadamente cuando llegó un guardia y me abrazó. Me llevó con él, y ya cuando íbamos en el carro rumbo al hotel, me explicó que tanto seguridad del evento como seguridad de nosotros se dieron cuenta que en el área vip había personas armadas y por seguridad mía como del público tomaron la decisión de cortar el evento, pero gracias a Dios estoy bien, a seguirle con todo.