Como en Bebé Reno: sufría el acoso y las amenazas de una fanática, y pudo revelar su caso tras la serie de Netflix

Bebé Reno traspasó las barreras del entretenimiento y pasó de ser un simple producto de Netflix a convertirse en inspiración para que varias víctimas de acoso narren su experiencia, como fue el caso del periodista argentino Ronen Suarc.

Medios de comunicación argentinos como El Clarín hicieron eco de las denuncias de Ronen Suarc , quien a pesar de que se mudó a Estados Unidos en el 2019 ha sido víctima, a lo largo de cuatro años, del asedio incansable de una mujer que recuerda en muchos aspectos a la “Martha” de Bebé Reno: ni la distancia que existe entre Argentina y Nueva York ha sido impedimento para que esta persona asedie a Ronen.

Ronen Suarc, resuelto a terminar con esta situación e inspirado por la historia de Richard Gadd en Bebé Reno, decidió tomar acciones legales y, además de abrir un proceso por hostigamiento digital y amenazas en una Corte de Argentina, reveló su historia con una mujer que, en un inicio, él pensó que era una “seguidora más” de sus redes sociales.

TE RECOMENDAMOS:

LA HISTORIA DE BEBÉ RENO QUE SE REPITIÓ CON EL ARGENTINO RONEN SUARC

Como una figura pública y uno de los comunicadores más reconocidos en los medios argentinos, Ronen Suarc estaba acostumbrado a interactuar con sus seguidores en redes sociales: por ejemplo, cuenta con casi 500 mil followers en Instagram, por lo que no le resultaba raro responder cientos de mensajes cada día.

“Dice que me odia, que va a destruirme la carrera y que yo le miento o la engaño”

Sin embargo, al igual que en Bebé Reno, lo que inició como una charla casual con una seguidora pronto se transformó en un auténtico infierno para Ronen, quien pasó de leer y responder los comentarios de esta persona a recibir mensajes personales cuya frecuencia fue aumentando: a decir de lo narrado por el argentino para Clarín, la mujer no sólo le escribía en Instagram, sino también en Twitter, YouTube y Facebook para narrarle sus problemas personales.

Bloquear a la fan le resultó imposible a Ronen Suarc, pues se dio cuenta de que la persona había abierto más de 40 cuentas diferentes para acosarlo a través de redes y de su correo electrónico: “Dice que me odia, que va a destruirme la carrera y que yo le miento o la engaño”, detalló el periodista.

NO SÓLO RONEN SUARC: SU SEGUIDORA COMENZÓ A AGREDIR A UNA DE SUS COMPAÑERAS

En Bebé Reno, las personas relacionadas con “Donny” comienzan a verse agredidas también por “Martha”, como es el caso de “Teri”, el interés sentimental del protagonista; en la historia de Ronen Suarc, una compañera de trabajo también comenzó a ser víctima de la ira de la seguidora a pesar de que ya ni siquiera trabajan juntos: se trata de la presentadora Majo Martino.

“La serie me atrapó hasta el final y me animó a contar mi verdad”

“Cree que yo estoy enamorado de ella, que soy su esposo”, expresó Suarc en la charla, quien detalló que la tensión llegó a su nivel máximo en el 2022, cuando se topó cara a cara con ella en una obra de teatro y hasta le pidió una foto. Luego de varios episodios de este tipo, el periodista aceptó que había llegado la hora de pedir ayuda.

Ronen Suarc, quien asegura que tiene “bloqueada de todos lados” a su fan, se sintió identificado con el nuevo éxito de Netflix, Bebé Reno, y por ello no dudó en hablar sobre su caso: “La serie me atrapó hasta el final y me animó a contar mi verdad”, reconoció en su charla con Clarín.