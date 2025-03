Christian Nodal dividió en dos la historia de su carrera ‘En la México’: el vido que así lo muestra

Christian Nodal hizo historia en CDMX este 14 de marzo con su gira musical ‘Pa´l Cora’. El cantante sonorense y esposo de Ángela Aguilar rebosó la Plaza de Toros ‘La México’, cuya capacidad supera los 41 mil espectadores sentados. Este es sin duda uno de los escenarios que representan un verdadero desafío para los artistas el poderlo llenar y el artista lo logró.

Por medio de su cuenta de Instagram, Christian Nodal compartió el video que muestra la locura del show que le llevó a sus seguidores. ‘Pero que chingona noche CDMX. ¡Gracias a todo mi bello público por hacer inolvidable una noche! “EN LA MÉXICO”’, indicó el cantante en su posteo.

Ni el sismo pudo detener a Christian Nodal en su concierto

En pleno concierto la alarma sísmica de la CDMX alertó sobre un temblor de 5.5 grados en la escala de Richter con epicentro al sureste de Tlaxiaco, Oaxaca y con repercusiones en algunos lados de Ciudad de México.

Lejos del temblor, Christian Nodal alentó a los miles de asistentes a su concierto: ‘ ¡Que se sienta que estamos en Ciudad de México!’. El artista le agradeció a todos por haber compartido los boletos, por haberse vestido especial para la ocasión y por acompañarlo en su carrera musical.

Christian Nodal reveló lo que le envidia a Luis Miguel

Previo a su concierto en ‘La México’, Nodal habló con TV Azteca y allí reveló que su voz no le agrada mucho y dijo: ‘A mí no me gusta tanto mi voz… Yo quisiera la de Luis Miguel, por ejemplo’. El cantante de 26 años cosecha grandes éxitos y un público que lo sigue tanto en su carrera como en su vida personal.

Christian Nodal volvió a los escenarios con un arrollador Sold Out de su gira Pa´l Core en ‘La México’. Durante el año, el cantante estará visitando otros escenarios en ciudades como Monterrey, Nuevo León, Zapopan, Jalisco y en San Luis Potosí, entre otros.