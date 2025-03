Christian Nodal reapareció con tajante mensaje en redes sociales: ‘Ya con los tragos les digo’

Christian Nodal volvió a dar de qué hablar y ahora lo hizo a solo unos días de presentar su gran show en la Plaza de Toros México el 14 de marzo de 2025 como parte de su Pa’l Cora Tour. El esposo de Ángela Aguilar saber lanzar muy bien sus dardos justo a la diana cuando lo quiere.

El cantante sonorense apareció en sus redes sociales con un video de Instagram cantando el tema “El Amigo” y tomando lícor: “Yo de ese tema no opino pero ya con los tragos les digo Quien ya listos pa disfrutarse EL AMIGO este 20 de marzo?¿Quien más como yo?”, dijo Christian Nodal.

Christian Nodal llega a la Plaza de Toros con su Pa’l Cora Tour

El cantante Christian Nodal se prepara para un concierto histórico en la Plaza de Toros de la Ciudad de México el próximo 14 de marzo de 2025. Con un espectáculo diseñado para emocionar a su público, Christian Nodal interpretará sus más grandes éxitos.

Entre las canciones más esperadas de la noche destacan Adiós amor, Botella tras botella, Ya no somos ni seremos, Dime cómo quieres, Te fallé, De los besos que te di, Se me olvidó, Aquí abajo, Nace un borracho y Me dejé llevar. Además, podría sorprender con clásicos de la música mexicana.

Christian Nodal vetido por Dior Instagam Christian Nodal

Christian Nodal responde a las críticas y habla de su tranquilidad

Christian Nodal enfrenta con serenidad los mensajes de odio que recibe él y su familia. En una reciente entrevista para Las Estrelas, el cantante aseguró que la libertad de expresión en redes se ha distorsionado, pero que lo más importante es mantenerse en paz y rodeado de amor.

Christian Nodal habló en exclusiva para #Despierta con @daniellemx_ y nos cuenta todo sobre su presentación de este viernes en la Plaza de Toros, que su lugar seguro son los escenarios, cómo vive y disfruta de cada presentación. pic.twitter.com/Wqsmfkq1wR — NMás (@nmas) March 12, 2025

“Mientras el núcleo esté sólido, no importa lo que pase detrás de las capas”, expresó el artista. También, Christian Nodal destacó que el escenario es su refugio, donde puede conectar con sus fans y sentirse seguro.